В Иране объявили об окончании смуты

Командующий Корпусом стражей Исламской революции (КСИР) Мохаммад Али Джаафари заявил, что смута в Иране закончена. Об этом со ссылкой на пресс-центр КСИР сообщает РИА Новости.

«Объявляю о провале смуты 2017 года. Число протестующих было малым и не превысило во всем Иране 15 тысяч человек», — заявил Джаафари.

По его словам, в стране появились террористы «Исламского государства» (ИГ, запрещено в России), которые действуют по указке США, Израиля и Саудовской Аравии.

Протесты в крупнейших городах Ирана продолжаются с 28 декабря минувшего года. Манифестации сопровождаются столкновениями с полицией, по последним данным, в ходе беспорядков погибли как минимум 20 человек. Одной из причин, заставивших людей выйти на улицы, стало тяжелое экономическое положение в республике.

В воскресенье, 31 декабря, власти заблокировали доступ к популярному в республике мессенджеру Telegram и фотосервису Instagram.

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