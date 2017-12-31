Президент Ирана прокомментировал протесты в стране

Президент Ирана Хасан Роухани прокомментировал антиправительственные выступления, идущие в стране четвертые сутки. Его слова приводит телеканал Press TV.

«Мы — свободная нация, которая основана на конституции и правах граждан, люди могут свободно критиковать [власти] и даже выражать свое недовольство», — сказал он.

В то же время Роухани отметил, что способ выражения протестных настроений должен в конечном счете привести к повышению уровня жизни жителей Ирана. «Критика отличается от насилия», — подчеркнул президент Ирана.

Также он указал, что урегулирование некоторых проблем в стране «нелегко и требует определенного времени», и призвал правительство Ирана и граждан страны сотрудничать в решении этих проблем.

Роухани заявил, что критика властей страны отличается от насильственный акций и нанесенияущерба общественному имуществу. «Мы не можем допустить создания в Иране атмосферы, которая бы вызывала опасения у людей за свою безопасность и свои жизни», — заключил президент Ирана.

Антиправительственные демонстрации в Иране начались в ночь на 28 декабря. Акции протеста, проходящие во многих городах страны, в том числе в Тегеране, сопровождаются столкновениями с силовиками и нападениями на государственные учреждения. По последним данным, в ходе манифестаций погибли два человека.

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