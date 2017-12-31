Два человека погибли при погромах в Иране

Два человека погибли в ходе антиправительственных демонстраций, которые начались в ряде иранских городов 28 декабря. Об этом в воскресенье, 31 декабря, сообщает Reuters. Агентство также публикует видео с места событий.

На кадрах, в частности, запечатлено столкновение протестующих с сотрудниками правоохранительных органов. Группа мужчин забрасывает полицейских камнями, те в ответ применяют водомет. Сообщается, что манифестанты атакуют банки и государственные учреждения, переворачивают полицейские машины и мотоциклы.

По данным Reuters, демонстранты недовольны экономической ситуацией в стране и правительственной политикой. Отмечается, что в настоящее время в Иране насчитывается около 3,2 миллиона безработных — в этом финансовом году уровень безработицы вырос на 1,4 процента и достиг 12,4 процента населения. Заключение ядерной сделки в 2015 году, благодаря которой с Исламской Республики были сняты введенные ранее экономические и финансовые санкции со стороны СБ ООН, США и Евросоюза, несмотря на заверения правительства, до сих пор не принесло существенного улучшения экономического положения в стране.

Акции протеста прошли в Тегеране, Куме, Керманшахе, Мешхеде, Хамадане, Реште. Как подтвердили местные власти иранскому телеканалу Press TV, в городе Доруде в ходе беспорядков погибли два человека. По данным властей, силы безопасности не открывали огонь по протестующим.

Как сообщает РИА Новости со ссылкой на иранское новостное агентство ИРНА, 1 января меджлис проведет экстренное заседание по поводу происходящего в ряде иранских городов. «Официальные лица обсудят методы, при помощи которых можно предотвращать подобные инциденты», — пояснил председатель комиссии по национальной безопасности и внешней политике меджлиса Ирана Камаль Дехкан Фирузабади.

МИД России рекомендовал россиянам избегать мест массового скопления людей в Иране. «Вызванные социальным недовольством манифестации проходят на улицах крупных городов страны, включая Тегеран, Мешхед, Исфахан и Решт. Имеют место столкновения протестующих с полицией. Рекомендуется сохранять бдительность и не посещать места массового скопления людей», — отмечалось в заявлении ведомства в Facebook.

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