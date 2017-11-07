США продлили односторонние санкции в отношении Ирана

Президент США Дональд Трамп своим распоряжением продлил односторонние санкции против Ирана, действующие с 1979 года. Об этом сообщается на сайте Белого дома.

В документе указано, что отношения стран еще не нормализовались, и процесс реализации соглашений с Тегераном от 19 января 1981 года продолжается. «По этой причине национальная чрезвычайная ситуация, объявленная 14 ноября 1979 года, и меры, принятые в этот день для решения этой чрезвычайной ситуации, должны продолжаться и после 14 ноября 2017 года», — говорится в решении Трампа.

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2 ноября верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи назвал США главным врагом своей страны.

В октябре Трамп указывал, что Тегеран оказывает содействие ряду террористических группировок.

19 января 1981 года США и Иран при посредничестве Алжира подписали соглашения, которые способствовали освобождению американских дипломатов, более года находившихся в Тегеране в качестве заложников. В соглашениях указывалось, что Вашингтон не будет вмешиваться во внутренние дела Исламской Республики, разморозит иранские банковские счета и снимет торговые санкции. Иран, в свою очередь, обязался выплачивать внешний долг перед США.

В начале ноября 1979 года студенты — сторонники исламской революции — захватили здание американского посольства в Тегеране, после чего взяли в заложники 66 человек. Большинство из них были освобождены в январе 1981 года.