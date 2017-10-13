Трамп обвинил Иран в поддержке «Аль-Каиды» и «Талибана»

Президент США Дональд Трамп в ходе своего выступления в Белом доме заявил, что Иран оказывает содействие ряду террористических группировок, передает ТАСС.

«Иран остается главным спонсором терроризма. Он продолжает оказывать содействие "Аль-Каиде", "Талибану", "Хезболле", ХАМАС и другим группировкам. Иранцы разрабатывают, устанавливают и распространяют ракеты, которые угрожают американским военнослужащим и союзникам США. Они подвергают нападкам американские корабли и угрожают свободе морской навигации в Персидском заливе и Красном море», — сказал Трамп.

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Также президент США отметил, что иранцы заключают под стражу американских граждан «по выдуманным обвинениям» и осуществляют кибератаки на объекты критической инфраструктуры США, финансовую систему и вооруженные силы страны.

Ранее Трамп объявил о готовности пересмотреть ядерную сделку с Тегераном. По его словам, Иран не выполняет требований договора, в связи с чем он направит соответствующее представление в Конгресс. Кроме того, американский лидер объявил о введении санкций в отношении ряда высокопоставленных офицеров Корпуса стражей исламской революции (КСИР), а также об ограничительных мерах в отношении ряда связанных с ним организаций. По словам Трампа, КСИР является структурой, поддерживающей международный терроризм.

Соглашение об урегулировании многолетней проблемы иранского атома было достигнуто Исламской Республикой и шестеркой международных посредников 14 июля 2015 года. Был принят совместный всеобъемлющий план действий (СВПД), выполнение которого снимает с Ирана введенные ранее экономические и финансовые санкции со стороны СБ ООН, США и Евросоюза. План вступил в действие 16 января 2016 года.

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