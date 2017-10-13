Президент США Дональд Трамп объявил о готовности пересмотреть ядерную сделку с Ираном. Об этом сообщает Reuters.

По его словам, Иран не выполняет требований договора, в связи с чем он направит соответствующее представление в Конгресс. Трамп также заявил, что США будут работать с союзниками ради введения новых санкций против Тегерана, чтобы противостоять его дестабилизирующей деятельности в регионе.

Кроме того, американский лидер объявил о введении санкций в отношении ряда высокопоставленных офицеров Корпуса стражей исламской революции (КСИР), а также об ограничительных мерах в отношении ряда связанных с ним структур. По словам Трампа, КСИР является структурой, поддерживающей международный терроризм.

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Президент США каждые 90 дней обязан проводить анализ выполнения Тегераном ядерной сделки, по результатам которого он направляет уведомление в Конгресс. После передачи документа законодателям у них есть 60 дней, чтобы проанализировать ситуацию и принять решение о введении санкций. Если он будет принят, Вашингтон фактически нарушит условия ядерной сделки, что приведет к разрыву соглашения. Если законодатели не введут ограничения, сделка останется в силе.

Соглашение об урегулировании многолетней проблемы иранского атома было достигнуто Исламской Республикой и шестеркой международных посредников 14 июля 2015 года. Был принят совместный всеобъемлющий план действий (СВПД), выполнение которого снимает с Ирана введенные ранее экономические и финансовые санкции со стороны СБ ООН, США и Евросоюза. План вступил в действие 16 января 2016 года.