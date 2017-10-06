Трамп после встречи с военными заговорил о «затишье перед бурей»

Президент США Дональд Трамп после встречи с военными чиновниками в Белом доме заявил, что прошедшее мероприятие можно охарактеризовать как «затишье перед бурей». Об этом в четверг, 5 октября, сообщает CNBC.

На уточняющий вопрос журналистов о том, что же он подразумевал под таким сравнением, Трамп ответил: «Узнаете». Также американский лидер рассказал, что беседовал «с лучшими в мире военными».

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Накануне газета The Washington Post сообщила, что Трамп в ближайшее время может объявить об аннулировании ядерной сделки с Ираном. Источники газеты указывают, что Трамп считает сделку не отвечающей национальным интересам США. По мнению The Washington Post, подобное развитие событий приведет к возвращению к политике санкций против Ирана.

1 октября Трамп пообещал, что, в отличие от своих предшественников Билла Клинтона, Джорджа Буша-младшего и Барака Обамы, «справится» с лидером КНДР Ким Чен Ыном. «Хорошее обращение с Человеком-ракетой на протяжении 25 лет не работало, почему оно должно сработать сейчас? Клинтон потерпел неудачу, Буш потерпел неудачу, и Обама потерпел неудачу. У меня неудачи не будет», — написал Трамп в Twitter.

23 сентября, выступая перед сторонниками в штате Алабама, Трамп заявил, что разберется с лидером Северной Кореи Ким Чен Ыном, которого он презрительно назвал «коротышкой с ракетой». До этого в своем микроблоге он дал ему прозвище Rocket Man, то есть «человек-ракета».

Днем ранее Трамп написал в своем Twitter, что лидер КНДР находится не в своем уме. «Северокорейский Ким Чен Ын, очевидно, сумасшедший, который совершенно спокойно относится к голоду и убийству собственных людей», — говорится в твите Трампа. Президент США добавил, что руководителю КНДР придется столкнуться с «беспрецедентными сложностями».

22 сентября Ким Чен Ын счел речь Трампа с трибуны Генассамблеи ООН о возможности полного уничтожения Северной Кореи объявлением войны Пхеньяну. За день до этого министр иностранных дел Северной Кореи Ли Ён Хо назвал выступление Трампа «собачьим лаем».

19 сентября президент США с трибуны Генассамблеи ООН пообещал «полностью уничтожить» Северную Корею. По словам Трампа, у США не будет иного выбора, если Пхеньян не образумится.