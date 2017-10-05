Мир
 

СМИ узнали о планах Трампа выйти из сделки с Ираном

Перейти в «Мою Ленту»
Дональд Трамп
Дональд Трамп

Президент США Дональд Трамп в ближайшее время может объявить об аннулировании ядерной сделки с Ираном. Об этом в четверг, 5 октября, пишет газета The Washington Post.

Источники газеты указывают, что Трамп считает сделку не отвечающей национальным интересам США. Они говорят, что Трамп намерен во время своего выступления 12 октября заявить о грядущем сворачивании совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе и хочет получить поддержку Конгресса по этому вопросу.

По мнению The Washington Post, подобное развитие событий приведет к возвращению к политике санкций против Ирана.

28 сентября глава МИД Ирана Мохаммад-Джавад Зариф заявил, что Тегеран выйдет из ядерной сделки в том случае, если от выполнения условий договора откажутся США. Восемью днями ранее президент Ирана Хасан Роухани, выступая на сессии Генассамблеи ООН, пообещал, что республика не будет первой нарушать ядерную сделку, заключенную в 2015 году. Он подчеркнул, что в случае нарушения договора любой стороной Иран будет действовать твердо и решительно. «Будет очень жаль, если это соглашение пойдет прахом из-за безответственных новичков в мире политики: мир лишится замечательной возможности», — заявил Роухани.

В мае Трамп потребовал от Ирана немедленно прекратить финансовую и военную поддержку террористов и всякого рода мятежников. По его утверждению, Тегеран оказывает разноплановое содействие террористическим организациям. «От Ливана до Ирака и Йемена Тегеран спонсирует, вооружает и тренирует террористов и прочие экстремистские группировки, которые сеют разрушение и хаос в регионе. Это правительство, которое открыто говорит о массовых убийствах, призывает к уничтожению Израиля и США», — отмечал Трамп.

Историческое соглашение об урегулировании многолетней проблемы иранского атома было достигнуто Ираном и шестеркой международных посредников 14 июля 2015 года. Был принят совместный всеобъемлющий план действий (СВПД), выполнение которого снимает с Ирана введенные ранее экономические и финансовые санкции со стороны СБ ООН, США и Евросоюза. План вступил в действие 16 января 2016 года.

Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Trump plans to declare that Iran nuclear deal is not in the national interest
Иран пригрозил выходом из ядерной сделки
Иран пригрозил ускорить ядерную программу в случае выхода США из атомной сделки
Последние новости
Под контролем боевиков ИГ осталось менее десяти процентов территории Сирии
Соратник Навального Волков снова получил 20 суток ареста
Букмекеры подшутили над антирекордом Акинфеева
Японская журналистка заработалась и умерла
В США спрогнозировали будущее российской космонавтики
Белочка поразила дельфинов во флоридском океанариуме
Польские полицейские сутки издевались над украинкой
Другие материалы рубрики
Мир00:02Сегодня

Мне — гарем, вам — Коран

Султан Брунея прожигает жизнь с малолетними женами втайне от набожных подданных
23:35 5 октября

Под контролем боевиков ИГ осталось менее десяти процентов территории Сирии

21:45 5 октября

Польские полицейские сутки издевались над украинкой

22:06 5 октября

Бортников заявил о невмешательстве России в выборы президента США

Мир05:05 2 октября

«Испанией продолжают управлять фашисты!»

На каталонском референдуме пролилась кровь
20:25 5 октября

В Германии сильнейший шторм унес жизни четырех человек

19:52 5 октября

Президент Болгарии заявил о вреде антироссийских санкций

18:51 5 октября

Британский фармацевт показывал детям видео с отрубанием головы и заманивал в ИГ

Мир00:02 4 октября

Белая смерть

Кто стоит за самой кровавой стрельбой в истории Америки
16:49 5 октября

Минобороны опубликовало видео залпа «Калибрами» по объектам ИГ в Сирии

18:07 5 октября

Турецкие власти арестуют 133 нелояльных чиновника

17:19 5 октября

Сотрудник нью-йоркского McDonald's приторговывал кокаином в детских наборах

Россия
Вадим ПотомскийБог не фраер. Он увидел
Уволенный губернатор-мем орал на чепушил и раньше всех дарил корзинки министрам
Сальман Бен Абдель Азиз Аль Сауд и Владимир ПутинКремлевский престол
Чем Путин удивил короля крупнейшей нефтяной державы
«Борец с власовщиной — это что-то вроде профессии»
Сталинисты во власти не дают изучать спорные моменты российской истории
«Попа если чуть и увеличилась, так это от возраста!»
История москвички, переехавшей в Рим
Здесь вам не Европа
Зачем разгоняют один из лучших университетов России
Школьница в Калуге умерла после баловства с газовым баллончиком
Путин сменил губернатора Орловской области
Все материалы
Мир
Мне — гарем, вам — Коран
Султан Брунея прожигает жизнь с малолетними женами втайне от набожных подданных
«Испанией продолжают управлять фашисты!»
На каталонском референдуме пролилась кровь
Белая смерть
Кто стоит за самой кровавой стрельбой в истории Америки
СМИ узнали о планах Трампа выйти из сделки с Ираном
Польские полицейские сутки издевались над украинкой
Бортников заявил о невмешательстве России в выборы президента США
Президент Болгарии заявил о вреде антироссийских санкций
Все материалы
Бывший СССР
«Новый Майдан будет кровавой мясорубкой»
Почему диктатура Порошенко приведет к очередной революции на Украине
Националисты объявили о готовности к штурму Рады
В МВД Украины заявили о предотвращении покушения на Авакова
В Киеве полностью украинизируют сферу обслуживания
Додон рассказал о росте экспорта молдавских фруктов и овощей в Россию
Украинские военные застрелили мирного жителя в Луганской области
Депутаты Рады подрались и сломали Турчинову микрофон
Все материалы
Финансы
Воля короля
Россия и Саудовская Аравия решат судьбу цен на нефть
Россияне оказались готовы к разговору с «умным холодильником»
Россия разрешила саудитам собирать автоматы Калашникова
Жить будем
Россияне обнищают, зато не умрут с голода
Майк НовограцСупер Майк
Что ждет первого криптомиллиардера с Уолл-стрит
Qiwi выкупила бренды Рокетбанк и «Точка» у банка «Открытие»
В Банке России обнаружили конфликт интересов
Все материалы
Бизнес
Без вины виноватые
Подмосковное предприятие третируют проверками
Как булка с котлетой
Франчайзи бургерной о том, сложно ли реализовать свою мечту
Нефть не прокатят
Почему электромобили взвинтят цены на топливо
Минэнерго надумало субсидировать расчеты за тепло
Сечин заявил об отсутствии предложения АФК «Система» о мировом соглашении
Продажи «АвтоВАЗа» в сентябре выросли на четверть
Курица из 1970-х годов оказалась полезнее шести современных бройлеров
Все материалы
Силовые структуры
«Я видел сердце пса сквозь его разодранное тело»
Кто зарабатывает на подпольных собачьих боях в России
Александр ПичушкинРазделано в России
Самые страшные серийные убийцы СССР и России
Возмутим и не дадим
Почему у россиян все меньше шансов купить оружие
Росгвардейцы в Новосибирске при задержании подозреваемых обстреляли свидетеля
Глава ФСБ объяснил невозможность быстро задержать телефонных террористов
Раненный в центре Москвы бизнесмен скончался в больнице
В центре Москвы неизвестный расстрелял мужчину
Все материалы
Наука и техника
Пшик!
Справится ли Россия с американским гиперзвуковым оружием
Время и стекло
Почему все возненавидели новый iPhone
«Гитлер с трепетом слушал советское радио»
Зачем Сталин промывал мозги своему народу и молчал о врагах
В США спрогнозировали будущее российской космонавтики
В МГУ появятся люди каменного века
Siri признана самым тупым искусственным интеллектом
Опровергнуто доказательство существования инопланетных цивилизаций
Все материалы
Спорт
Страны, где победил футбольный нацизм
Там ультраправые фанаты кидают зиги и избивают соперников
Бывшая первая ракетка мира Беккер продаст трофеи из-за многомиллионных долгов
Сборная Англии забронировала отель в России до попадания на ЧМ
Для африканцев и азиатов на ЧМ-2018 построят дезинфекционные камеры
На строящемся к ЧМ-2018 стадионе в Нижнем Новгороде произошел пожар
Выступивший за независимость Каталонии Пике передумал уходить из сборной Испании
Малкин оправдал визит в Белый дом желанием получить удовольствие
Все материалы
Культура
Кровь из десен
Делать ли аборт, если беременность обернулась раковой опухолью
Выход в тираж
Увидим ли мы мировые шедевры искусства на бутылках водки и пачках сигарет
В плену снов
Кто получит главную литературную премию мира
«Нелюбовь» допустили к борьбе за «Оскар»
Минкульт отказался брать по пять миллионов рублей за выход фильма в прокат
Джулия Робертс за десять минут сыграла заново все свои роли
«Игру престолов» превратили в аниме
Все материалы
Интернет и СМИ
«Я просто реально блюю от перенапряжения»
Самый сексуальный депутат Москвы об интимной съемке и президентских амбициях
Бою избившего репортера НТВ бородача и «плейбоя» из Перми помешал алкоголизм
Брат за брата
Храбрый пес потерпел фиаско и стал новым героем россиян
Москвичам покажут самый первый мем с Путиным
На ВГТРК подали в суд из-за программы «Прямой эфир» с Малаховым
Совершивший «тупейший поступок» американец объявил о сборе средств на ящик пива
Разрезавшего «киевский» торт журналиста НТВ выдворили из Украины
Все материалы
Ценности
Согрей меня
Россиянок ждет экстремально модная зима
Land Rover Джейми Оливера оснастили тостером, маслобойкой и грядкой
«Танцующий миллионер» потряс поклонников «рубашкоюбкой»
Россиянкам предложили встречать Рождество в босоножках
Японцы украсили свитера голыми женщинами и сценами секса
Vacheron Constantin выпустил в исторической серии часы с повернутым циферблатом
Любителям часов предложили выбрать между Сантой на скутере и в килте
Все материалы
Путешествия
Навалил кирпичей
Впасть в детство и сойти с ума в волшебном доме LEGO
Половина пассажиров объявила о готовности отказаться от багажа ради экономии
Пустили по Вене
Тайные развлечения австрийской столицы
Названы самые путешествующие нации мира
Индийцы убрали Тадж-Махал из списка туристических достопримечательностей
Лоукостер из США бесплатно перевезет родственников жертв стрельбы в Лас-Вегасе
Туроператоры потеряли семь миллионов долларов из-за «ВИМ-Авиа»
Все материалы
Из жизни
Копай глубже
Что скрывают в тайных тоннелях воры и контрабандисты
Вошли дважды
Они совершили идеальное ограбление и унесли миллионы, но им было мало
«Из кустов выпрыгивают негры и предлагают наркотики»
История петербурженки, перебравшейся в Берлин
Культурист голыми руками убрал с дороги мешавшую ему машину
Индонезийские жрецы принесли жертву пробудившемуся вулкану
Индонезиец поборол и съел семиметрового питона
Ангелы и демоны
Похищение девочки рассорило мафию, масонов и Папу Римского
Все материалы
Как столб на голову
Реальные истории, когда на машины что-то падало. Что-то больше
Убей двигатель – спаси планету?
Куда делись многолитровые V12 и зачем ДВС хотят убить: объясняем в гифках
Гонки на ведрах
Фотографии с заключительного этапа Moscow Classic Grand Prix
Очень редкая вещь
История тюнинг-ателье Callaway. Вы ведь про него не слышали?
Koenigsegg оказался быстрее Bugatti Chiron в разгоне до 400 км/ч
Экстремальный «Гелик» стал в 18 раз меньше и в 2,5 тысячи раз дешевле
«Шкода» оказалась слишком успешной для «Фольксвагена»
Все материалы
Матильда Кшесинская в собственном особнякеСрамные места
Чем одарили Матильду любовники
Просто намолили
Как историческая церковь стала жильем для богатых
В гробу живал
Сколько стоят самые маленькие квартиры Москвы
Да расслабься уже
Названы города мира, где люди менее всего подвержены стрессу
Российские власти сочли жилье максимально доступным
Самую доступную съемную квартиру нашли в Нижнем Тагиле
Пассажирам московского метро покажут космос
Все материалы