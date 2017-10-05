СМИ узнали о планах Трампа выйти из сделки с Ираном

Президент США Дональд Трамп в ближайшее время может объявить об аннулировании ядерной сделки с Ираном. Об этом в четверг, 5 октября, пишет газета The Washington Post.

Источники газеты указывают, что Трамп считает сделку не отвечающей национальным интересам США. Они говорят, что Трамп намерен во время своего выступления 12 октября заявить о грядущем сворачивании совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе и хочет получить поддержку Конгресса по этому вопросу.

По мнению The Washington Post, подобное развитие событий приведет к возвращению к политике санкций против Ирана.

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28 сентября глава МИД Ирана Мохаммад-Джавад Зариф заявил, что Тегеран выйдет из ядерной сделки в том случае, если от выполнения условий договора откажутся США. Восемью днями ранее президент Ирана Хасан Роухани, выступая на сессии Генассамблеи ООН, пообещал, что республика не будет первой нарушать ядерную сделку, заключенную в 2015 году. Он подчеркнул, что в случае нарушения договора любой стороной Иран будет действовать твердо и решительно. «Будет очень жаль, если это соглашение пойдет прахом из-за безответственных новичков в мире политики: мир лишится замечательной возможности», — заявил Роухани.

В мае Трамп потребовал от Ирана немедленно прекратить финансовую и военную поддержку террористов и всякого рода мятежников. По его утверждению, Тегеран оказывает разноплановое содействие террористическим организациям. «От Ливана до Ирака и Йемена Тегеран спонсирует, вооружает и тренирует террористов и прочие экстремистские группировки, которые сеют разрушение и хаос в регионе. Это правительство, которое открыто говорит о массовых убийствах, призывает к уничтожению Израиля и США», — отмечал Трамп.

Историческое соглашение об урегулировании многолетней проблемы иранского атома было достигнуто Ираном и шестеркой международных посредников 14 июля 2015 года. Был принят совместный всеобъемлющий план действий (СВПД), выполнение которого снимает с Ирана введенные ранее экономические и финансовые санкции со стороны СБ ООН, США и Евросоюза. План вступил в действие 16 января 2016 года.