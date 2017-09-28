Иран пригрозил выходом из ядерной сделки

Иран выйдет из ядерной сделки в том случае, если от выполнения условий договора откажутся США. Об этом заявил глава МИД республики Мохаммад-Джавад Зариф, сообщает Reuters.

«Но для Вашингтона лучше продолжать выполнять соглашение», — подчеркнул глава иранского внешнеполитического ведомства.

20 сентября президент Ирана Хасан Роухани, выступая на сессии Генассамблеи ООН, пообещал, что республика не будет первой нарушать ядерную сделку, заключенную в 2015 году. Он подчеркнул, что в случае нарушения договора любой стороной Иран будет действовать твердо и решительно. «Будет очень жаль, если это соглашение пойдет прахом из-за безответственных новичков в мире политики: мир лишится замечательной возможности», — заявил Роухани.

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В мае президент США Дональд Трамп потребовал от Ирана немедленно прекратить финансовую и военную поддержку террористов и всякого рода мятежников. По его утверждению, Тегеран оказывает разноплановое содействие террористическим организациям. «От Ливана до Ирака и Йемена Тегеран спонсирует, вооружает и тренирует террористов и прочие экстремистские группировки, которые сеют разрушение и хаос в регионе. Это правительство, которое открыто говорит о массовых убийствах, призывает к уничтожению Израиля и США», — отмечал Трамп.

Историческое соглашение об урегулировании многолетней проблемы иранского атома было достигнуто Ираном и шестеркой международных посредников 14 июля 2015 года. Был принят совместный всеобъемлющий план действий (СВПД), выполнение которого снимает с Ирана введенные ранее экономические и финансовые санкции со стороны СБ ООН, США и Евросоюза. План вступил в действие 16 января 2016 года.