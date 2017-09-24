Иран пригрозил ускорить ядерную программу в случае выхода США из атомной сделки

Иран может ускорить свою ядерную программу, если США выйдет из соглашения по атому, но она все равно останется мирной. Об этом в воскресенье, 24 сентября, заявил глава иранского МИД Мохаммад Джавад Зариф, передает РИА Новости.

«У Ирана есть ряд возможностей, которые включают в себя выход из соглашения и возвращение к ядерной программе в более быстром темпе. Эта программа останется мирной, но не будет касаться или принимать ограничений, которые мы ранее приняли», — пояснил Зариф, отвечая на вопрос журналистов о планах Тегерана в случае выхода США из соглашения.

Отмечается, что пересмотр программы проводится в США каждые три месяца. Президент Дональд Трамп уже грозился выйти из соглашения.

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Ранее в сентябре президент Ирана Хасан Роухани, выступая на сессии Генассамблеи ООН, пообещал, что республика не будет первой нарушать ядерную сделку, заключенную в 2015 году. Он подчеркнул, что в случае нарушения договора любой стороной Иран будет действовать твердо и решительно.

В мае Трамп потребовал от Ирана немедленно прекратить финансовую и военную поддержку террористов и всякого рода мятежников. По его утверждению, власти Ирана оказывают разноплановую поддержку террористическим организациям — «от Ливана до Ирака и Йемена Тегеран спонсирует, вооружает и тренирует террористов и прочие экстремистские группировки, которые сеют разрушение и хаос в регионе. Это правительство, которое открыто говорит о массовых убийствах, призывает к уничтожению Израиля и США».

Историческое соглашение об урегулировании многолетней проблемы иранского атома было достигнуто Ираном и шестеркой международных посредников 14 июля 2015 года. Был принят совместный всеобъемлющий план действий (СВПД), выполнение которого снимает с Ирана введенные ранее экономические и финансовые санкции со стороны СБ ООН, США и Евросоюза. План вступил в действие 16 января 2016 года.