Трамп пообещал КНДР недолгое существование

Президент США Дональд Трамп продолжил обмен выпадами с руководством КНДР. В своем Twitter, комментируя выступление главы северокорейского МИДа Ли Ён Хо, американский лидер заявил, что если министр говорил от имени своего государства, то это означает, что КНДР долго не просуществует.

Just heard Foreign Minister of North Korea speak at U.N. If he echoes thoughts of Little Rocket Man, they won't be around much longer! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) September 24, 2017

«Только что слушал, как в ООН выступал министр иностранных дел Северной Кореи. Если он выражает мысли коротышки с ракетой, они долго не протянут», — отметил Трамп.

Материалы по теме Малышка Кима: у Северной Кореи появилась новая ядерная бомба Она способна долететь до Америки и уничтожить часть России

Ли Ён Хо пригрозил США нанесением ракетного удара в ответ на оскорбления своего лидера Ким Чен Ына. По словам министра, Трамп является «психически неуравновешенным человеком, страдающим манией величия». По его словам, «никто иной, как Трамп, взял курс на самоубийство». Ли Ён Хо предупредил, что если в результате вооруженного противостояния между двумя странами «погибнут невинные американцы», то «Трамп будет нести полную ответственность» за это.

До этого министр назвал выступление американского президента «собачьим лаем», а лидер КНДР счел речь Трампа объявлением войны.

Ранее Трамп в своем Twitter назвал Ким Чен Ына Человеком-ракетой. Позже, выступая перед сторонниками в Алабаме, он заявил, что разберется с Ким Чен Ыном, которого презрительно назвал «коротышкой с ракетой».

12 сентября Совбез ООН единогласно принял резолюцию о введении новых ограничительных мер в отношении КНДР из-за проведенного в начале месяца ядерного испытания. Власти Северной Кореи в ответ пригрозили утопить Японию и избить США как бешеную собаку.