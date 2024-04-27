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15:41, 27 апреля 2024Ценности

49-летняя Ева Лонгория без макияжа показала лицо с синяком

Кадр: @evalongoria

Американская актриса, продюсер и активистка Ева Лонгория показала лицо с гематомой. Соответствующие кадры появились в ее Instagram-аккаунте (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

В размещенном ролике 49-летняя звезда сериала «Отчаянные домохозяйки» предстала перед камерой без макияжа. Она продемонстрировала синяк на лбу и припухлость, которая появилась вследствие игры в теннис. «Посмотрите на мой синяк», — сказала знаменитость на видео.

Лонгория сообщила, что полученный синяк приобрел фиолетовый цвет и стал больше. Актриса приложила бутылку пива к полученной травме, чтобы снять отек.

Ранее в апреле одна деталь на фото Евы Лонгории в прозрачном платье смутила фанатов. Артистка позировала на балконе в прозрачном темно-зеленом платье длины макси. При этом сквозь ткань просвечивали стринги знаменитости, которые обнажали ее бедра.

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      Екатерина Ештокина
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