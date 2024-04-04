Одна деталь на фото 49-летней Евы Лонгории в прозрачном платье смутила фанатов

Американская актриса, продюсер и активистка Ева Лонгория показала фото в прозрачном платье и смутила фанатов одной деталью. Соответствующая публикация появилась в ее Instagram-аккаунте (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

На размещенных кадрах 49-летняя звезда сериала «Отчаянные домохозяйки» позировала на балконе в прозрачном темно-зеленом платье длины макси. При этом сквозь ткань наряда просвечивали стринги знаменитости, которые обнажали ее бедра.

Поклонников заинтересовали, по их мнению, внезапно увеличившиеся ягодицы звезды, о чем они высказались в комментариях. «Как у нее вдруг отросли ягодицы?», «Подвел фотошоп?», «У нее была не очень удачная пластика?», «Это Ева Лонгория или Дженнифер Лопес (американская актриса и певица — прим. «Ленты.ру»)?», «Ягодицы из силикона?», — спрашивали юзеры.

В марте Ева Лонгория снялась в откровенном виде для мексиканской версии журнала InStyle.