48-летняя Ева Лонгория снялась в костюме на голое тело для глянца

48-летняя актриса Ева Лонгория снялась в костюме на голое тело для InStyle

Американская актриса, продюсер и активистка Ева Лонгория снялась в откровенном виде для мексиканской версии журнала InStyle. Соответствующая публикация появилась в Instagram-аккаунте (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена) глянца.

На размещенном фото 48-летняя звезда популярного телесериала «Отчаянные домохозяйки» предстала в черном костюме с вертикальными полосами. При этом видно, что жилет, который находится под пиджаком, надет на голое тело знаменитости.

В качестве украшений Лонгория выбрала массивные серебряные серьги в виде листьев, а также дополнила свой образ цепью с крупными стразами. Кроме того, визажисты сделали ей макияж в стиле smoky eyes. Стилисты, в свою очередь, распустили волосы и зачесали их назад.

Ранее сообщалось, что Ева Лонгория прогулялась по улице без макияжа и попала на фото папарацци. Тогда актриса предстала перед камерами в черном спортивном наряде, который включал в себя толстовку, кофту на молнии, топ и брюки с резинками внизу.