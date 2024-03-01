Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
01:00, 1 марта 2024Ценности

48-летняя Ева Лонгория снялась в костюме на голое тело для глянца

48-летняя актриса Ева Лонгория снялась в костюме на голое тело для InStyle

Фото: Agata Serge / InStyle

Американская актриса, продюсер и активистка Ева Лонгория снялась в откровенном виде для мексиканской версии журнала InStyle. Соответствующая публикация появилась в Instagram-аккаунте (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена) глянца.

На размещенном фото 48-летняя звезда популярного телесериала «Отчаянные домохозяйки» предстала в черном костюме с вертикальными полосами. При этом видно, что жилет, который находится под пиджаком, надет на голое тело знаменитости.

В качестве украшений Лонгория выбрала массивные серебряные серьги в виде листьев, а также дополнила свой образ цепью с крупными стразами. Кроме того, визажисты сделали ей макияж в стиле smoky eyes. Стилисты, в свою очередь, распустили волосы и зачесали их назад.

Ранее сообщалось, что Ева Лонгория прогулялась по улице без макияжа и попала на фото папарацци. Тогда актриса предстала перед камерами в черном спортивном наряде, который включал в себя толстовку, кофту на молнии, топ и брюки с резинками внизу.

Что думаешь? Оцени!
      Мария Винар
      Обсудить
      Последние новости

      В США порассуждали о прямом военном конфликте НАТО с Россией. Какое условие Пентагон выдвинул для сохранения мира?

      Госдеп пригрозил Ирану жестким ответом за помощь России в СВО

      48-летняя Ева Лонгория снялась в костюме на голое тело для глянца

      Совбез ООН проведет закрытое заседание по атаке на жителей Газы

      В Госдепе заподозрили Путина в слежке за Конгрессом США

      НАСА вновь перенесло дату запуска Crew Dragon с россиянином

      Бой на дубинах голой девушки и одетой женщины попал на видео

      В России стало сложнее взять ипотеку

      У некоторых россиян выросли пенсии

      Власти российского региона уточнили данные о пяти дронах ВСУ

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше