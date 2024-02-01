48-летнюю Еву Лонгорию сняли на улице без макияжа

Американская актриса, продюсер и активистка Ева Лонгория прогулялась по улице без косметики и попала на фото папарацци. Соответствующий материал публикует Daily Mail.

На полученных кадрах 48-летняя звезда популярного телесериала «Отчаянные домохозяйки» предстала в черном спортивном наряде, который включал в себя толстовку, кофту на молнии, топ и брюки с резинками внизу. Также она надела белые кроссовки и взяла с собой миниатюрную черную сумку.

При этом знаменитость завязала волосы в высокий хвост и не стала наносить макияж, продемонстрировав признаки возрастных изменений на коже.

Ранее Лонгория появилась на публике в наряде без нижнего белья. Так, знаменитость выбрала облегающее платье золотистого цвета с открытой спиной, отказавшись от бюстгальтера.