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17:45, 1 февраля 2024Ценности

48-летнюю Еву Лонгорию сняли на улице без макияжа

Фото: Javier Rojas / Globallookpress.com

Американская актриса, продюсер и активистка Ева Лонгория прогулялась по улице без косметики и попала на фото папарацци. Соответствующий материал публикует Daily Mail.

На полученных кадрах 48-летняя звезда популярного телесериала «Отчаянные домохозяйки» предстала в черном спортивном наряде, который включал в себя толстовку, кофту на молнии, топ и брюки с резинками внизу. Также она надела белые кроссовки и взяла с собой миниатюрную черную сумку.

При этом знаменитость завязала волосы в высокий хвост и не стала наносить макияж, продемонстрировав признаки возрастных изменений на коже.

Ранее Лонгория появилась на публике в наряде без нижнего белья. Так, знаменитость выбрала облегающее платье золотистого цвета с открытой спиной, отказавшись от бюстгальтера.

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      Алина Гостева
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