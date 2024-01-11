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11:22, 11 января 2024Ценности

48-летняя Ева Лонгория появилась на публике в платье без бюстгальтера

Фото: Mario Anzuoni / Reuters

Американская актриса, продюсер и активистка Ева Лонгория появилась на публике в наряде без нижнего белья. Соответствующие снимки опубликованы на ее странице в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

48-летняя звезда популярного телесериала «Отчаянные домохозяйки» посетила премию Governors Awards. Для мероприятия знаменитость выбрала облегающее платье золотистого цвета с открытой спиной, отказавшись при этом от бюстгальтера.

Поклонники оценили внешний вид артистки, о чем принялись писать в комментариях под постом, который набрал более 42 тысяч лайков. «Ты выглядишь потрясающе», «Наша королева», «Какая красотка», «Само совершенство», «Тебе очень идет этот цвет», — высказывались они.

В декабре Ева Лонгория показала внешность без макияжа. В ролике она предстала в гримерной комнате в окружении стилистов и визажистов. При этом на ее лице отсутствовала косметика, а волосы были убраны в специальную паровую шапку для быстрой сушки феном.

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      Мария Винар
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