48-летняя Ева Лонгория показала лицо без макияжа

Американская актриса, продюсер и активистка Ева Лонгория показала внешность без макияжа. Соответствующая публикация появилась на ее странице в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

48-летняя звезда популярного телесериала «Отчаянные домохозяйки» поделилась серией фото и видео. Так, на одном размещенном ролике она предстала в гримерной комнате в окружении стилистов и визажистов. На кадрах видно, что на ее лице отсутствует косметика, а волосы убраны в специальную паровую шапку для быстрой сушки феном.

Поклонники восхитились естественной красотой знаменитости в комментариях под постом, который набрал более 55 тысяч лайков. «Ты такая красивая, когда без косметики», «Наша королева», «Великолепная», «Потрясающе выглядишь», «Красотка», — высказывались они.

Ранее Ева Лонгория в откровенном наряде снялась для американской версии журнала Elle. Тогда актриса примерила на голое тело черный жакет-кейп марки Michael Kors с глубоким декольте, которое обнажало часть ее бюста.