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11:45, 1 декабря 2023Ценности

48-летняя Ева Лонгория в откровенном наряде снялась для журнала

Фото: Mario Anzuoni / Reuters

Американская актриса, продюсер и активистка Ева Лонгория в откровенном наряде снялась для американской версии журнала Elle. Соответствующий материал появился на сайте издания.

48-летняя звезда сериала «Отчаянные домохозяйки» примерила на голое тело черный жакет-кейп марки Michael Kors (кейп — накидка трапециевидной формы — прим. «Ленты.ру») с глубоким декольте, которое обнажало часть ее бюста. Также она надела остроносые туфли на шпильках и дополнила образ массивными серьгами-кольцами бренда Chloe.

Фото: @evalongoria / @elleusa

Кроме того, знаменитость позировала в полупрозрачной рубашке и трусах Max Mara с цветочным принтом и подчеркивающем грудь корсетном комбинезоне Stella McCartney. Известно, что автором съемки выступила американский фотограф Зои Гроссман.

В ноябре австралийская и американская актриса Николь Кидман снялась без штанов и показала фото фанатам. 56-летняя звезда фильма «Мулен Руж» предстала перед камерой в полный рост, позируя в белой футболке с надписью на груди и с обнаженными ногами.

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      Алина Гостева
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