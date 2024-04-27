В России разработали устойчивый к средствам РЭБ наземный беспилотник

«А-Системс» разработала устойчивый к средствам РЭБ наземный беспилотник

В России разработали устойчивую к воздействию средств радиоэлектронной борьбы (РЭБ) автономную мобильную платформу, которая может выполнять различные задачи на линии боевого соприкосновения. Об этом представитель компании-разработчика «А-Системс» рассказал «Известиям».

Модульная платформа весом около 20 килограммов может нести до 40 килограммов полезной нагрузки. Это позволяет беспилотнику перевозить боеприпасы для уничтожения наземных целей или выполнять задачи по разминированию.

«Сейчас есть огромное количество территорий, на которых остаются мины, растяжки и какие-то неразорвавшиеся снаряды, а разминирование занимает годы. На этот процесс уходит очень много ресурсов и времени. Одно из решений — техническое разминирование с помощью беспилотных систем. Наша платформа позволит выполнять задачи в этой области», — сказал представитель разработчика.

Также аппарат можно использовать для доставки грузов, развертывания полевого кабеля и сети ретрансляторов. Помимо колес, платформа может использовать гусеницы, которые входят в комплект изделия. Для управления используется радиоканал и дополнительный оптоволоконный канал, делающий машину устойчивой к РЭБ. Также разработчики планируют интегрировать в платформу искусственный интеллект.

Ранее в апреле бригада добровольческого корпуса «Эспаньола» на базе своего подразделения испытала поставленный производителем бесшумный грузовой вездеход-беспилотник на электротяге «Квадрига». Платформа может нести до 1500 килограммов груза.