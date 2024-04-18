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16:57, 18 апреля 2024Наука и техника

Стало известно об испытании российского робота-транспортера «Квадрига»

«Эспаньола» испытала бесшумный вездеход-беспилотник на электротяге «Квадрига»

Кадр: Telegram-канал «РИА Новости»

Действующая в составе группировки «Юг» Вооруженных сил России бригада добровольческого корпуса «Эспаньола» на базе своего подразделения испытала поставленный производителем бесшумный грузовой вездеход-беспилотник на электротяге «Квадрига». Об этом стало известно РИА Новости.

Беспилотную машину бойцы оценили на отлично.

Скорость «Квадриги» — до 40 километров в час, масса — до 1500 килограммов, грузоподъемность — до 1500 килограммов. «Работает как на ручном управлении, так и на дистанционном (пульте управления). С этого пульта ей можно управлять на дистанции до 350 метров без усилителей. Запас хода — более часа. Проехать можно до 40 километров», — уточнил боец подразделения.

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Ранее Telegram-канал Mash сообщил, что в зоне специальной военной операции отряд «Эспаньола» впервые применил автомат АМБ-17.

В феврале 2023 года командир подразделения с позывным Испанец рассказал агентству, что «Эспаньола», состоящая преимущественно из футбольных фанатов из разных регионов России, начала тестировать под Угледаром новейшие средства радиоэлектронной борьбы по противодействию беспилотным летательным аппаратам.

ЖЗЛ
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      Иван Потапов
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