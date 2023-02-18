Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
10:38, 18 февраля 2023Бывший СССР

Российские военные начали тестировать под Угледаром новое средство борьбы с БЛА

Бойцы «Эспаньола» тестируют новое средство борьбы против БПЛА под Угледаром

Фото: Виталий Белоусов / РИА Новости

Подразделение «Эспаньола», состоящее преимущественно из футбольных фанатов из разных регионов России, начало тестировать под Угледаром новейшие средства радиоэлектронной борьбы (РЭБ) по противодействию беспилотным летательным аппаратам (БПЛА). Об этом РИА Новости рассказал командир подразделения с позывным «Испанец».

По его словам, военные сотрудничают с компанией из Санкт-Петербурга, которая занимается разработкой и производством средств РЭБ. Их модели позволяют в радиусе пяти километров подавлять сигналы на любых частотах.

«Мы на практике используем их изобретения и даем им обратную связь для доработки», — сказал «Испанец».

Применение новых средств РЭБ российскими военнослужащими будет расширяться, в ближайшее время ими оснастят и другие подразделения для борьбы против БПЛА.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Любовь Ширижик
Обсудить
Последние новости
В Хмельницкой области прогремели два взрыва
Футболиста сборной Ганы нашли мертвым после землетрясений в Турции
Мусоровоз насмерть задавил пожилого человека в Москве
Российские военные начали тестировать под Угледаром новое средство борьбы с БЛА
Польский генерал призвал страну «разоружиться» ради Украины
В Москве двое мужчин взяли заложников в магазине и выстрелили в полицейского
В Киеве и нескольких областях Украины объявили воздушную тревогу
Владимир Кличко выступил с обвинениями в адрес МОК из-за России
Сведение с орбиты неисправного «Прогресса МС-21» отложили
В московском гараже нашли гранатомет и взрывчатку
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.