Российские военные начали тестировать под Угледаром новое средство борьбы с БЛА

Бойцы «Эспаньола» тестируют новое средство борьбы против БПЛА под Угледаром

Подразделение «Эспаньола», состоящее преимущественно из футбольных фанатов из разных регионов России, начало тестировать под Угледаром новейшие средства радиоэлектронной борьбы (РЭБ) по противодействию беспилотным летательным аппаратам (БПЛА). Об этом РИА Новости рассказал командир подразделения с позывным «Испанец».

По его словам, военные сотрудничают с компанией из Санкт-Петербурга, которая занимается разработкой и производством средств РЭБ. Их модели позволяют в радиусе пяти километров подавлять сигналы на любых частотах.

«Мы на практике используем их изобретения и даем им обратную связь для доработки», — сказал «Испанец».

Применение новых средств РЭБ российскими военнослужащими будет расширяться, в ближайшее время ими оснастят и другие подразделения для борьбы против БПЛА.