Mash: российские бойцы в зоне СВО впервые применили автомат АМБ-17

Российские бойцы в зоне специальной военной операции (СВО) впервые применили автомат АМБ-17. Об этом в Telegram сообщает Mash.

Оружие для тестирования получил отряд «Эспаньола».

Имеется версия как с глушителем, так и без него. Длина автомата — 850 миллиметров, масса — 2,9 килограмма. Магазин — 30 патронов. В бою автомат может заменить винтовки ВАЛ и «Винторез». АМБ-17 создан в конце 1970-х годов оружейником Евгением Драгуновым, однако обратили внимание на разработку только несколько лет назад.

В марте «Российская газета» написала, что в Ростовской области заметили зенитные установки с автоматами Калашникова АК-12 на шасси пикапов УАЗ.