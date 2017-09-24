Глава МИД КНДР пригрозил США ударом в ответ на оскорбления Ким Чен Ына

Глава МИД КНДР Ли Ён Хо в ходе выступления на Генассамблее ООН пригрозил США нанесением ракетного удара в ответ на оскорбления своего лидера Ким Чен Ына. Об этом сообщает ТАСС.

«Прежде чем перейти к основной части своего выступления, я вынужден прокомментировать то, что четыре дня назад произнес некто, называемый президентом США, опорочило эту священную трибуну ООН», — сказал Ли Ён Хо.

По словам министра, Трамп является «психически неуравновешенным человеком, страдающим манией величия», и даже американцы придумывают ему различные прозвища. Как заявил Ли Ён Хо, за восемь месяцев на посту президента Трамп «превратил Белый дом в шумный базар», а теперь «попытался превратить ООН в логово бандитов, где уважают лишь деньги, и где кровопролитие в порядке вещей».

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Как заявил Ли Ён Хо, то, что такой человек занимает пост президента США и имеет доступ к «ядерной кнопке», «представляет самую серьезную угрозу для международного мира и безопасности на сегодняшний день». «Не зная прописных истин и правил поведения, он попытался оскорбить достоинство главнокомандующего моей страны, назвав его "ракетой". Сделав это, однако, он допустил непоправимую ошибку, сделав посещение нашей ракетой всей континентальной части США еще более неизбежным», — отметил Ли Ён Хо.

По его словам, «никто иной, как Трамп, взял курс на самоубийство». Министр предупредил, что если в результате вооруженного противостояния между двумя странами «погибнут невинные американцы», то «Трамп будет нести полную ответственность» за это. По словам главы МИД, власти Северной Кореи намерены добиться, чтобы американский лидер получил сполна за свои слова.

Кроме того, Ли Ён Хо в своем выступлении заявил, что для Северной Кореи обладание ядерным оружием является средством самозащиты, и ее конечная цель — создать баланс сил с США. До этого Ли Ён Хо назвал речь Трампа «собачьим лаем».

Трамп ранее в своем Twitter назвал Ким Чен Ына Человеком-ракетой. Позже, выступая перед сторонниками в штате Алабама, он заявил, что разберется с Ким Чен Ыном, которого презрительно назвал «коротышкой с ракетой».

12 сентября Совбез ООН единогласно принял резолюцию о введении новых ограничительных мер в отношении КНДР из-за проведенного в начале месяца ядерного испытания. В ответ власти Северной Кореи пригрозили утопить Японию и избить США как бешеную собаку.