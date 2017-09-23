Вблизи границ КНДР пролетели американские бомбардировщики

Бомбардировщики ВВС США B-1B Lancer, сопровождаемые истребителями, в субботу, 23 сентября, совершили полет в международном воздушном пространстве над водами к востоку от Северной Кореи. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на Пентагон.

Полет, осуществленный незадолго до выступления главы МИД Северной Кореи в ООН, проходил у района демилитаризованной зоны, отделяющей Северную Корею от Южной, причем дальше на север, чем когда-либо в XXI веке, отметили в Пентагоне.

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Отмечается, что таким образом была совершена «демонстрация военных возможностей, доступных президенту Дональду Трампу». «Эта миссия является демонстрацией решимости США и четким посланием о том, что у президента в наличии много военных вариантов, чтобы победить любую угрозу», — заявила пресс-секретарь Пентагона Дана Уайт, назвав северокорейскую программу наращивания вооружений «серьезной угрозой».

«Мы готовы использовать весь спектр военных возможностей для защиты территории США и наших союзников», — добавила она.

Ранее Трамп, выступая перед сторонниками в штате Алабама, заявил, что разберется с лидером Северной Кореи Ким Чен Ыном, которого он презрительно назвал «коротышкой с ракетой». Он добавил, что принять меры относительно КНДР должны были предыдущие президенты США. До этого, 19 сентября, президент США с трибуны Генассамблеи ООН пообещал «полностью уничтожить» Северную Корею.

8 августа КНДР пригрозила пойти на «физические действия» в ответ на принятие Совбезом ООН в ее отношении новых санкций. После этого глава Пентагона Джеймс Мэттис пригрозил Северной Корее «гибелью режима и уничтожением народа».

СБ ООН в отношении КНДР приняла ряд санкций за проведение ракетных и ядерных испытаний.