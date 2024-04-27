В России отреагировали на запрет демонстрации символа Z на Олимпиаде в Париже

Депутат Свищев заявил о непонимании запрета символа Z на Олимпиаде в Париже

Запрет демонстрировать символ российской специальной военной операции (СВО) в виде буквы Z на летней Олимпиаде в Париже связан с политическими мотивами, считает председатель Комитета Госдумы по физической культуре и спорту Дмитрий Свищев. В разговоре с «Лентой.ру» он сказал, что не понимает такой реакции Международного олимпийского комитета (МОК).

«Я удивляюсь высказываниям господина [президента МОК Томаса] Баха. Он так настойчиво запрещает букву Z, хотя на самом деле что в ней страшного для Олимпийского комитета? Это, конечно, удивительно, я даже не представляю, что их так страшит. При этом он допустил участников другого конфликта — Израиль и Палестину — без каких-либо ограничений, здесь, конечно, удивительно, что так происходит. Объясняют, что Россия — совершенно другое дело. Какое дело? Россия — известная спортивная держава, которая является мощнейшим спортивным драйвером развития международного спорта», — сказал депутат.

Никаких причин, кроме как политических, я здесь не вижу Дмитрий Свищев председатель комитета Госдумы по физической культуре и спорту

Российских спортсменов на Олимпийских играх — 2024 в Париже ждут дисциплинарные меры вплоть до дисквалификации за демонстрацию символики с буквой Z. Об этом предупредил Томас Бах.

Он отметил, что во время соревнований или церемоний награждения запрещены политические акции. «Если российский спортсмен продемонстрирует флаг или символ Z, будет начата дисциплинарная процедура, которая может привести к дисквалификации», — сказал глава МОК.

