Забота о себе
ВсеПитание и сонУход за собойОкружающее пространствоМентальное здоровьеОтношения
15:26, 27 апреля 2024Забота о себе

Россиянок призвали не загорать после некоторых процедур для красоты

Фото: Jesse Schoff / Unsplash

Врач-дерматолог GMT CLINIC Анжелика Ужва призвала россиянок не загорать после лазерных шлифовок, игольчатого радиолифтинга и некоторых других косметических процедур. О вреде ультрафиолета в некоторых случаях она рассказала «Ленте.ру».

По словам Ужвы, несмотря на предупреждения врачей о вреде длительного пребывания на солнце, миллионы людей по-прежнему загорают часами. Перед поездкой в отпуск многие женщины отправляются в косметические салоны, чтобы предстать на отдыхе во всей красе. Однако существуют некоторые процедуры, несовместимые с загаром, предупредила врач.

Прежде всего, как сообщила Ужва, нельзя загорать после процедур аппаратной косметологии, вызывающих высокую чувствительность кожи к ультрафиолету. К таким процедурам она отнесла лазерную шлифовку, фототерапию, игольчатый радиолифтинг.

После проведения таких процедур отправляться на пляж можно не менее, чем через месяц, и даже в этом случае нужно обязательно использовать солнцезащитные средства. Также на солнце необходимо носить шляпы с широкими полями, кепки с козырьком, солнцезащитные очки, позволяющие избегать прямого попадания лучей

Анжелика Ужваврач-дерматолог-косметолог

В заключение врач обратила внимание на то, что нужно тщательно выбирать солнцезащитные средства. По ее словам, некоторые защитные кремы негативно воздействуют не только на кожу, но и на здоровье в целом из-за содержания, например, диоксида титана, который запрещен во многих странах.

Материалы по теме:
Ультрафиолет или жизнь Личный опыт: чем может закончиться любовь к пляжу и солярию
Ультрафиолет или жизньЛичный опыт: чем может закончиться любовь к пляжу и солярию
17 апреля 2016
Ядовитая красота Погоня за загорелой кожей веками убивала женщин. От солярия их не отучил даже рак
Ядовитая красотаПогоня за загорелой кожей веками убивала женщин. От солярия их не отучил даже рак
14 июля 2020

Ранее Ужва назвала способы получить матовую кожу без макияжа. Она объяснила, что получить ровный тон кожи, избавиться от пигментации, сосудистых звездочек и рубцов после акне или ветрянки можно с помощью процедур аппаратной косметологии.

Что думаешь? Оцени!
      Вера Владзиевская
      Обсудить
      Последние новости

      Арестован еще один фигурант дела о теракте в «Крокусе». Он обеспечил напавших связью и деньгами

      Валиева стала участницей популярного российского шоу

      В Москве пройдет необычный фестиваль

      Создатели S.T.A.L.K.E.R. 2 выпустили мини-трейлер игры

      Захарова заявила о неспособности Запада повлиять на цели СВО

      В США российскую систему ПВО назвали лучшей в мире

      Летевший в Узбекистан самолет с россиянами сменил курс и сел в другом месте

      Бык ворвался в ремонтную мастерскую и устроил погром

      Парикмахер перечислила раздражающие привычки клиентов

      Мать Иды Галич разбила голову в отеле и попала в больницу

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше