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11:29, 19 февраля 2024Забота о себе

Врач раскрыла способы получить матовую кожу без макияжа

Фото: Unsplash

Дерматолог-косметолог GMT CLINIC Анжелика Ужва рассказала о простых способах получить идеально ровную, матовую кожу без макияжа. Их она раскрыла россиянкам в комментарии для «Ленты.ру».

Ужва объяснила, что получить ровный тон кожи, избавиться от пигментации, сосудистых звездочек и рубцов после акне или ветрянки можно с помощью аппаратной косметологии. По ее словам, очень эффективны поверхностные лазерные пилинги и шлифовки, которые не требуют длительной реабилитации. «При этом после срединных лазерных пилингов необходима неделя, чтобы кожа приобрела желаемый вид, и этот момент необходимо учитывать при планировании социальной активности», — подчеркнула косметолог.

Игольчатый радиолифтинг также способен сделать кожу более красивой и ухоженной на вид. После процедуры возможно появление отеков, которые спадут за день-два

Анжелика Ужвадерматолог, косметолог
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Однако, отметила врач, никакие методики не помогут привести кожу в порядок при проблемах со здоровьем. В частности, Ужва для максимально эффективного результата от косметологических процедур рекомендовала пациентам проверить состояние ЖКТ и гормонального фона, поскольку именно от них зависит внешний вид кожи.

Ранее дерматовенеролог Мария Проскурина рекомендовала добавить одно средство для зимней защиты кожи. Она призвала пользоваться кремами, защищающими от воздействия ультрафиолетовых лучей.

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      Вера Владзиевская
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