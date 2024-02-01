Забота о себе
ВсеПитание и сонУход за собойОкружающее пространствоМентальное здоровьеОтношения
15:20, 1 февраля 2024Забота о себе

Врач посоветовала добавить одно средство в зимний уход за кожей

Косметолог Проскурина призвала использовать солнцезащитный крем даже зимой

Фото: Fiizkes / Shutterstock / Fotodom

Солнцезащитный крем необходимо использовать даже зимой, чтобы снизить риск преждевременного старения кожи, призвала дерматовенеролог, косметолог клиники «Омниус» Мария Проскурина. В беседе с «Лентой.ру» она посоветовала добавить это средство в уход за кожей в холодное время года.

По словам дерматовенеролога, даже в зимние пасмурные дни облака и тучи пропускают до 80 процентов ультрафиолетовых лучей. Снег и лед отражают до 90 процентов УФ-излучения, представляющего опасность для красоты и здоровья кожи. Именно воздействие ультрафиолета является одной из причин развития рака кожи, объяснила Проскурина. Поэтому зимой использование кремов с УФ-защитой актуально, как и летом, заверила косметолог.

Жителям городов достаточно использовать крем с фактором защиты SPF15-25, легкой текстуры, нанесенного на открытые участки кожи за 20-30 минут до выхода на улицу

Мария Проскуринадерматовенеролог, косметолог

Кроме того, продолжила собеседница «Ленты.ру», солнцезащитный крем может быть защитой от появления постпроцедурной пигментации у тех, кто пользуется ретинолом, делает химические пилинги, лазерные шлифовки или фототерапию.

Солнцезащитный крем необходимо использовать во время приема антибиотиков или системных ретиноидов, повышающих чувствительность с свету
Материалы по теме:
Ультрафиолет или жизнь Личный опыт: чем может закончиться любовь к пляжу и солярию
Ультрафиолет или жизньЛичный опыт: чем может закончиться любовь к пляжу и солярию
17 апреля 2016
Ядовитая красота Погоня за загорелой кожей веками убивала женщин. От солярия их не отучил даже рак
Ядовитая красотаПогоня за загорелой кожей веками убивала женщин. От солярия их не отучил даже рак
14 июля 2020

Солнцезащитный крем также необходим спортсменам, особенно занимающимся в горах, продолжила дерматовенеролог. Она рассказала, что при подъеме на каждые 300 метров над уровнем моря интенсивность излучения увеличивается в четыре-пять раз. «Поэтому для поездок в горы рекомендованы водостойкие солнцезащитные кремы с SPF-50. Крем необходимо обновлять каждые два-три часа», — подытожила Проскурина.

Ранее косметолог и дерматовенеролог Татьяна Пичугина назвала методы борьбы с врожденным дефектом кожи. Во время лечения так называемой гусиной кожи — кератоза — необходимо сдать анализы на гормоны и нормализовать питание.

Что думаешь? Оцени!
      Вера Владзиевская
      Комментарии отключены
      Последние новости

      Установлены все погибшие в авиакатастрофе Ил-76 под Белгородом

      На Урале под окнами полиции разбили Mersedes

      Четверых россиян задержали по подозрению в похищении 16-летнего подростка

      Кинокритик ответил недовольным зрителям фильма «Мастер и Маргарита»

      ФСБ задержала хакера по делу об атаках на объекты информационной инфраструктуры

      Агата Муцениеце показала внешность без косметики

      Два россиянина решили продавать смешанный с антисептиком контрафактный алкоголь

      Раскрыто число выдворенных из России нелегальных мигрантов

      Запущенный без российских РД-181 американский Cygnus состыковался с МКС

      Китайским автозаводам перестало хватать электронных блоков

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше