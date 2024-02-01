Врач посоветовала добавить одно средство в зимний уход за кожей

Косметолог Проскурина призвала использовать солнцезащитный крем даже зимой

Солнцезащитный крем необходимо использовать даже зимой, чтобы снизить риск преждевременного старения кожи, призвала дерматовенеролог, косметолог клиники «Омниус» Мария Проскурина. В беседе с «Лентой.ру» она посоветовала добавить это средство в уход за кожей в холодное время года.

По словам дерматовенеролога, даже в зимние пасмурные дни облака и тучи пропускают до 80 процентов ультрафиолетовых лучей. Снег и лед отражают до 90 процентов УФ-излучения, представляющего опасность для красоты и здоровья кожи. Именно воздействие ультрафиолета является одной из причин развития рака кожи, объяснила Проскурина. Поэтому зимой использование кремов с УФ-защитой актуально, как и летом, заверила косметолог.

Жителям городов достаточно использовать крем с фактором защиты SPF15-25, легкой текстуры, нанесенного на открытые участки кожи за 20-30 минут до выхода на улицу Мария Проскурина дерматовенеролог, косметолог

Кроме того, продолжила собеседница «Ленты.ру», солнцезащитный крем может быть защитой от появления постпроцедурной пигментации у тех, кто пользуется ретинолом, делает химические пилинги, лазерные шлифовки или фототерапию.

Солнцезащитный крем необходимо использовать во время приема антибиотиков или системных ретиноидов, повышающих чувствительность с свету

Солнцезащитный крем также необходим спортсменам, особенно занимающимся в горах, продолжила дерматовенеролог. Она рассказала, что при подъеме на каждые 300 метров над уровнем моря интенсивность излучения увеличивается в четыре-пять раз. «Поэтому для поездок в горы рекомендованы водостойкие солнцезащитные кремы с SPF-50. Крем необходимо обновлять каждые два-три часа», — подытожила Проскурина.

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