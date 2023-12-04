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10:27, 4 декабря 2023Забота о себе

Косметолог назвала методы борьбы с врожденным дефектом кожи

Фото: Sruilk / Shutterstock / Fotodom

Во время лечения так называемой гусиной кожи — кератоза — необходимо сдать анализы на гормоны и нормализовать питание, рассказала дерматовенеролог, косметолог клиники Medical On Group Татьяна Пичугина. В комментарии для «Ленты.ру» врач назвала этот и некоторые другие методы борьбы с врожденным дефектом кожи.

Пациенты с «гусиной кожей» могут жаловаться на ощущение «терки» на руках и ногах, ягодицах и реже — на щеках, рассказала дерматовенеролог. По ее словам, эти симптомы появляются из-за сухости кожи в пораженных областях и провоцируют у человека недовольство своим внешним видом. «Зачастую пациенты самостоятельно пытаются решить проблему, — рассказала Пичугина. — Они пользуются жесткой мочалкой, грубыми пилингами, иногда даже повреждают кожу подобным самолечением, но в итоге не добиваются положительного результата».

Эта кожная патология приводит к образованию узелков ороговевшего эпидермиса в области волосяных фолликулов. Это состояние не вредит здоровью, но воспринимается как косметический дефект. Кератоз может возникнуть у любого человека — пол и возраст не имеют значения

Татьяна Пичугинадерматовенеролог, косметолог
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Дерматовенеролог предупредила, что полностью избавиться от заболевания невозможно, оно хроническое. Однако если выявить провоцирующие его обострение факторы, можно добиться стойкой ремиссии. Ежедневный уход за кожей с фолликулярным кератозом — одно из главных условий успеха борьбы за красивую кожу, добавила врач.

Пациентам с кератозом Пичугина посоветовала сбалансированно питаться, принимать назначенные по результатам обследования лекарства, правильно ухаживать за кожей под контролем врача, проходить физиотерапевтическое лечение (фотодинамическая терапия, светолечение, лазеролечение).
    
Ранее Пичугина рассказала о связи облысения с увлечением одним напитком. По ее словам, злоупотребление сладкой газировкой может спровоцировать алопецию.

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      Вера Владзиевская
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