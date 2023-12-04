Косметолог назвала методы борьбы с врожденным дефектом кожи

Во время лечения так называемой гусиной кожи — кератоза — необходимо сдать анализы на гормоны и нормализовать питание, рассказала дерматовенеролог, косметолог клиники Medical On Group Татьяна Пичугина. В комментарии для «Ленты.ру» врач назвала этот и некоторые другие методы борьбы с врожденным дефектом кожи.

Пациенты с «гусиной кожей» могут жаловаться на ощущение «терки» на руках и ногах, ягодицах и реже — на щеках, рассказала дерматовенеролог. По ее словам, эти симптомы появляются из-за сухости кожи в пораженных областях и провоцируют у человека недовольство своим внешним видом. «Зачастую пациенты самостоятельно пытаются решить проблему, — рассказала Пичугина. — Они пользуются жесткой мочалкой, грубыми пилингами, иногда даже повреждают кожу подобным самолечением, но в итоге не добиваются положительного результата».

Эта кожная патология приводит к образованию узелков ороговевшего эпидермиса в области волосяных фолликулов. Это состояние не вредит здоровью, но воспринимается как косметический дефект. Кератоз может возникнуть у любого человека — пол и возраст не имеют значения Татьяна Пичугина дерматовенеролог, косметолог

Дерматовенеролог предупредила, что полностью избавиться от заболевания невозможно, оно хроническое. Однако если выявить провоцирующие его обострение факторы, можно добиться стойкой ремиссии. Ежедневный уход за кожей с фолликулярным кератозом — одно из главных условий успеха борьбы за красивую кожу, добавила врач.

Пациентам с кератозом Пичугина посоветовала сбалансированно питаться, принимать назначенные по результатам обследования лекарства, правильно ухаживать за кожей под контролем врача, проходить физиотерапевтическое лечение (фотодинамическая терапия, светолечение, лазеролечение).



Ранее Пичугина рассказала о связи облысения с увлечением одним напитком. По ее словам, злоупотребление сладкой газировкой может спровоцировать алопецию.