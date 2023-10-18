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13:28, 18 октября 2023Забота о себе

Врач указала на неожиданную связь облысения с одним продуктом

Фото: Alon Za / Shutterstock / Fotodom

Усиленное выпадение волос может начаться из-за генетической предрасположенности, стресса, гормональных нарушений и других причин, предупредила дерматовенеролог, трихолог клиники Medical On Group Татьяна Пичугина. В беседе с «Лентой.ру» врач указана на неожиданную связь облысения с неправильным питанием и, в частности, увлечением сладкой газировкой.

По словам Пичугиной, человек может начать лысеть из-за возрастных изменений, частого использования приборов для сушки и укладки волос, инфекционных болезней, дефицита витаминов или приема некоторых лекарств.

до 100
волос

ежедневно могут выпадать у человека — это считается нормой

Неправильное питание также сказывается на состоянии волос. Например, увлечение вредными продуктами (фастфудом, сладкой газировкой, консервами) также провоцирует облысение, уточнила Пичугина.

В 2023 году опубликовали результаты исследования с участием 1951 мужчины в возрасте от 18 до 45 лет. Ученые сравнили их привычки и установили, что выпадение волос у мужчин встречалось на 30 процентов чаще, если они имели привычку ежедневно пить газировку (до трех литров в неделю)

Татьяна Пичугинатрихолог, дерматовенеролог
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Трихолог отметила, что эта тенденция относится не только к сладким газировкам, но и к сокам, энергетическим напиткам, спортивным сладким коктейлям, сладкому кофе и чаю. Если потребление этих напитков доходило до пяти литров в неделю, риск выпадения волос увеличивался до 42 процентов.

В то же время Пичугина добавила, что закономерность и связь между потреблением сладких напитков и облысением прослеживается, но фундаментальных исследований еще не проводили.

Ранее трихолог Наталия Жовтан перечислила тревожные признаки, сопровождающие выпадение волос. Она также предупредила, что при обильном выпадении волос нужно обязательно обратиться к врачу.

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    Вера Владзиевская
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