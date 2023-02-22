Трихолог перечислила тревожные признаки при выпадении волос

Трихолог Жовтан: если волосы выпадают сильнее обычного, это повод навестить специалиста

Выпадение волос — естественный физиологический процесс, однако в некоторых случаях все же следует навестить специалиста. Тревожные признаки, указывающие на необходимость визита к врачу, перечислила в беседе с Life.ru трихолог Наталия Жовтан.

Собеседница издания указала, что в норме в день люди теряют от 50 до 150 стержней в сутки, однако выпадение волос у разных людей может быть как более, так и менее заметно. «Для кого-то 150 не будет заметным фактом, а кто-то и при 50 станет бить тревогу. Это будет касаться тех, у кого от природы небольшой генетический запас, у кого тонкие и склонные к сечению, не имеющие достаточно большого объема волосы», — пояснила врач. По словам трихолога, с момента рождения и до смерти число волосяных фолликулов остается неизменным, тогда как их качество претерпевает существенные изменения. В частности, с возрастом истончается стержень, из-за чего волосы становятся более тонкими. Это заметно у лысеющих мужчин, у которых в районе макушки и естественного завитка начинаю расти прозрачные волосы, создающие эффект проплешины.

Поводом нанести визит врачу Жовтан назвала ситуацию, при которой у человека на протяжении длительного времени волосы выпадают сильнее обычного. Еще один тревожный признак — уменьшение волос на голове, их тусклость и проблемы с расчесыванием — например, спутывание. По словам собеседницы Life.ru, все эти явления могут указывать на развитие различных заболеваний.

«Диффузное выпадение волос может быть сигналом дефицитных состояний, нарушения гормонального фона, а вот очаговое выпадение волос может быть и аутоиммунным процессом, и симптомом такого заболевания, как сифилис», — предупредила трихолог, добавив, что окончательный вердикт должен вынести врач, поэтому не стоит паниковать до постановки точного диагноза.

Жовтан посоветовала не откладывать визит к врачу в тех случаях, когда потеря волос внушает тревогу. Вызывать выпадение, по ее словам, могут как стрессовые ситуации, так и различные препараты. В некоторых случаях выпадение волос необратимо, и на месте волосяного фолликула образуется рубец. В таких случаях на счету каждый месяц, так как речь может идти об аутоиммунных процессах.

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