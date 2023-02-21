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19:13, 21 февраля 2023Ценности

Россиянам раскрыли вредоносные последствия сушки волос феном

Трихолог Виктория Ощепкова заявила, что сушка волос феном влияет на их прочность

Фото: Jens Kalaene / dpa / Globallookpress.com

Врач-трихолог «СМ-Косметологии» Виктория Ощепкова раскрыла россиянам вредоносные последствия сушки волос феном. Соответствующие комментарии специалиста приводит издание «Известия».

Ощепкова рассказала, что кутикула волоса состоит из кератина и роговых чешуек. По ее словам, плотность прилегания вторых отвечает за блеск, силу и прочность прядей. «В результате сушки волос с интенсивным потоком воздуха и высокой температурой кутикула волос часто повреждается, разрыхляется из-за образований микротрещин и микроотверстий. Волос становится пористым, а следовательно, тусклым и уже не столь прочным», — пояснила доктор.

Помимо прочего, Ощепкова отметила, что из-за постоянного воздействия высоких температур волосы становятся сухими и начинают сечься, поскольку из них испаряется влага. Вдобавок неправильная сушка феном влияет на состояние кожи головы. «Это также ведет к ее обезвоживанию, сухости, раздражению, расширению сосудов и нарушению гидролипидной пленки кожи, дополнительной стимуляции сальных и потовых желез в этой области», — заявила она.

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В связи с этим собеседница издания посоветовала сушить волосы на минимальных температурах, а также следить за потоком воздуха инструмента. По ее мнению, он должен идти по всей длине волос, а не в обратном или горизонтальном направлении. При этом медик обратила внимание читателей на то, что в процессе необходимо держать фен на расстоянии 15-20 сантиметров от прядей и не забывать наносить на них несмываемые термозащитные средства.

В феврале стилист-колорист бьюти-пространства Chevelure Алина Чеченова перечислила способы избавиться от электризации волос зимой. По словам эксперта, данному явлению подвержены сухие и ломкие волосы.

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Мария Винар
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