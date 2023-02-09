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09:02, 10 февраля 2023Ценности

Россиянкам раскрыли способы избавиться от электризации волос зимой

Стилист Алина Чеченова посоветовала россиянкам мыть голову через каждые два-три дня

Фото: Erika Fletcher / Reuters

Стилист-колорист бьюти-пространства Chevelure Алина Чеченова раскрыла россиянкам способы избавиться от электризации волос зимой. Соответствующие комментарии специалиста поступили в распоряжение «Ленты.ру» в пятницу, 10 февраля.

По словам эксперта, данному явлению подвержены сухие и ломкие волосы. Так, для того, чтобы этого избежать, пряди необходимо увлажнять и питать с помощью таких средств, как кондиционер, несмываемый уход, маски и ампулы. При этом в составах перечисленных продуктов не должен присутствовать спирт, уточняет Чеченова.

Кроме того, она посоветовала не злоупотреблять выпрямлением прядей посредством плойки или фена и наносить перед каждой укладкой термозащитное средство. «Лучше сушить волосы естественным путем, а после мытья сразу нанести увлажняющий уход или сыворотку, которые придадут локонам шелковистость. Также желательно мыть голову через каждые два-три дня», — отметила собеседница издания.

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Вдобавок Чеченова предложила обратить внимание на выбор шапки и расческу. В первом случае необходимо присмотреться к головным уборам из кашемира или шерсти с хлопком. Что касается расчески, то названный инструмент должен иметь натуральную щетину и правильную форму. «Отдайте предпочтение редким зубчикам, если у вас густые волосы и частым, если тонкие. Также не стоит забывать ухаживать за инструментами, чистить и регулярно мыть», — пояснила она.

В заключение парикмахер напомнила о том, что зимой нужно потреблять достаточное количество питьевой воды, правильно питаться, в частности включить в ежедневный рацион больше овощей, рыбу и витаминно-минеральные комплексы.

В январе парикмахер (имя и фамилия неизвестны) салона красоты SJ Forbes, расположенного в Англии, перечислила главные ошибки при уходе за осветленными волосами. Специалист рассказала, что многие люди неправильно применяют шампунь во время мытья головы. Первая ошибка, которая может сделать цвет волос тусклым, заключается в чрезмерном использовании косметического средства за одну процедуру. По словам эксперта, оптимальный расход при наличии дозатора на упаковке продукта составляет одно нажатие.

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Мария Винар
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