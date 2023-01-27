Парикмахер раскрыла главные ошибки при уходе за осветленными волосами

Парикмахер SJ Forbes: чрезмерное мытье головы фиолетовым шампунем делает волосы тусклыми

Парикмахер (имя и фамилия неизвестны) салона красоты SJ Forbes, расположенного в Англии, раскрыла главные ошибки при уходе за осветленными волосами. Соответствующий видеоролик появился на странице организации в TikTok.

Специалист рассказала, что многие люди неправильно применяют шампунь во время мытья головы. Первая ошибка, которая может сделать цвет волос тусклым, заключается в чрезмерном использовании косметического средства за одну процедуру. По словам эксперта, оптимальный расход при наличии дозатора на упаковке продукта составляет одно нажатие.

Стилист отметила, что данное средство необходимо включать в уход сразу после окрашивания волос в светлые тона. В то же время она обратила внимание зрителей на то, что фиолетовый шампунь подходит только холодным оттенкам блонда. В случае теплых тонов необходимо присмотреться к продуктам с синим пигментом, уточнила автор публикации.

Видео стало вирусным, набрав 868,7 тысячи просмотров. Подписчики удивились рекомендациям стилиста, о чем принялись писать в комментариях. «Я думал, что весь смысл использования фиолетового шампуня в том, чтобы избавиться от медного оттенка», «Как часто я должен его использовать?» — отреагировали они. В ответ парикмахер пояснила, что все зависит от жирности волос.

Ранее парикмахеры Райан Перл, Швонн Перкинс и Гай Танг назвали способы, с помощью которых можно безопасно осветлить волосы в домашних условиях. В первую очередь специалисты посоветовали обесцветить только корни волос, поскольку краситель на всю длину может дать нежелательные оттенки, например, желтые или оранжевые.