Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
17:47, 27 января 2023Ценности

Парикмахер раскрыла главные ошибки при уходе за осветленными волосами

Парикмахер SJ Forbes: чрезмерное мытье головы фиолетовым шампунем делает волосы тусклыми

Фото: unsplash

Парикмахер (имя и фамилия неизвестны) салона красоты SJ Forbes, расположенного в Англии, раскрыла главные ошибки при уходе за осветленными волосами. Соответствующий видеоролик появился на странице организации в TikTok.

Специалист рассказала, что многие люди неправильно применяют шампунь во время мытья головы. Первая ошибка, которая может сделать цвет волос тусклым, заключается в чрезмерном использовании косметического средства за одну процедуру. По словам эксперта, оптимальный расход при наличии дозатора на упаковке продукта составляет одно нажатие.

Стилист отметила, что данное средство необходимо включать в уход сразу после окрашивания волос в светлые тона. В то же время она обратила внимание зрителей на то, что фиолетовый шампунь подходит только холодным оттенкам блонда. В случае теплых тонов необходимо присмотреться к продуктам с синим пигментом, уточнила автор публикации.

Материалы по теме:
Роковой блонд Как завоевать мир благодаря цвету волос, ничем не рискуя
Роковой блонд Как завоевать мир благодаря цвету волос, ничем не рискуя
13 марта 2019
«К ужасу многих, они вернулись» Почему звезды и их фанаты сходят с ума по нелепым стрижкам 1980-х?
«К ужасу многих, они вернулись»Почему звезды и их фанаты сходят с ума по нелепым стрижкам 1980-х?
30 августа 2022

Видео стало вирусным, набрав 868,7 тысячи просмотров. Подписчики удивились рекомендациям стилиста, о чем принялись писать в комментариях. «Я думал, что весь смысл использования фиолетового шампуня в том, чтобы избавиться от медного оттенка», «Как часто я должен его использовать?» — отреагировали они. В ответ парикмахер пояснила, что все зависит от жирности волос.

Ранее парикмахеры Райан Перл, Швонн Перкинс и Гай Танг назвали способы, с помощью которых можно безопасно осветлить волосы в домашних условиях. В первую очередь специалисты посоветовали обесцветить только корни волос, поскольку краситель на всю длину может дать нежелательные оттенки, например, желтые или оранжевые.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Мария Винар
Обсудить
Последние новости
Зеленский прокомментировал сроки поставок танков Abrams двумя словами
Испанский суд назвал мотив отправившего бомбу в посольство Украины
Мощный пожар в петербургском автосервисе сняли на видео
В КНДР предрекли сожжение переданного Украине вооружения дотла
Россиянка пыталась похудеть и узнала о 20-килограммовой опухоли в животе
В России резко сократился спрос на жилье в новостройках
Предсказано снижение цен на загородное жилье в России
Парикмахер раскрыла главные ошибки при уходе за осветленными волосами
Предсказаны последствия ввода потолка цен на российское дизельное топливо
Артемий Лебедев заявил об опечатывании его квартиры и офиса в Киеве
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.