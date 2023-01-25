Парикмахеры назвали способы безопасно осветлить волосы в домашних условиях

Парикмахер Гай Танг посоветовал осветлять только корни волос в домашних условиях

Парикмахеры Райан Перл, Швонн Перкинс и Гай Танг назвали способы, с помощью которых можно безопасно осветлить волосы в домашних условиях. Соответствующий материал появился на сайте издания Harpers Bazaar.

В первую очередь специалисты посоветовали обесцветить только корни волос, поскольку краситель на всю длину может дать нежелательные оттенки, например желтые или оранжевые. Затем они предложили обратить внимание на состояние прядей. «Если ваши волосы очень тонкие или вы испытываете какие-либо проблемы с пористостью, такие как пушистость, сухость и ломкость, лучше доверьте обесцвечивание вашему профессиональному колористу», — отметил Танг.

Так, для окрашивания корней Перкинс порекомендовал приобрести краску с учетом цвета волос, который имеется на данный момент. Например, для каштановых прядей или блонда можно использовать перманентные средства светлых тонов. «Что касается обустройства ванной комнаты для проведения процедуры, мне всегда нравится относиться к ней как к небольшому ритуалу. Я бы порекомендовал положить на стол немного пергаментной бумаги и разложить все, что вам понадобится: осветлитель для волос, старые футболку и полотенце, заколки и шампунь», — объяснил он.

После этапа подготовки к процессу собеседники издания рассказали, что сначала нужно разделить волосы на четыре части. Затем от кожи головы необходимо отступить один дюйм (примерно два сантиметра), нанести на корни краситель, выдержать от 20 до 45 минут и сразу смыть его. При этом Перл предупредил, что время устанавливается в зависимости от цвета волос, желаемого результата и инструкции на упаковке.

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