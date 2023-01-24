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15:50, 24 января 2023Ценности

Парикмахер опроверг миф о вреде окрашивания волос для беременных

Парикмахер Джеймс Прайс: окрашивание волос является безопасной процедурой для беременных

Фото: Shutterstock

Мастер-парикмахер салона красоты Josh Wood в Лондоне Джеймс Прайс опроверг миф о вреде окрашивания волос для беременных. Соответствующий материал появился на сайте издания OK!.

По словам специалиста, данная процедура является безопасной. В то же время он отметил, что некоторые его клиентки предпочитают окрашивать пряди не раньше 12-ой недели беременности. В данный период вред от химических веществ в составах красителей снижен, отмечает Прайс. «Перед окрашиванием в салоне обязательно проведите патч-тест, чтобы убедиться, что у вас нет аллергии на химические вещества, присутствующие в краске», — предупредил читательниц издания эксперт.

Это правило касается окрашивания волос в домашних условиях, которое необходимо выполнять в перчатках и хорошо проветриваемом помещении. При этом стилист посоветовал использовать полуперманентные растительные красители, например, хну, и сократить время их выдержки.

Ранее дерматолог Моника Капур из Индии перечислила способы надолго сохранить цвет окрашенных волос. Так, врач посоветовала использовать шампуни и кондиционеры, в составе которых отсутствуют сульфаты. Данные компоненты способствуют быстрому вымыванию красителя из кутикул прядей, поскольку при взаимодействии с водой образовывают обильную пену.

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Мария Винар
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