Врач раскрыла способы надолго сохранить цвет окрашенных волос

Дерматолог Капур посоветовала для окрашенных волос использовать шампуни без сульфатов

Дерматолог Моника Капур из Индии раскрыла способы надолго сохранить цвет окрашенных волос. Соответствующий материал появился на сайте издания Times Now.

В первую очередь врач посоветовала использовать шампуни и кондиционеры, в составе которых отсутствуют сульфаты. Данные компоненты способствуют быстрому вымыванию красителя из кутикул прядей, поскольку при взаимодействии с водой образовывают обильную пену, считает эксперт.

Вдобавок Капур призвала читателей не мыть голову горячей водой. Так, она порекомендовала начать данный процесс с теплой, а закончить — холодной. Кроме того, доктор заявила о необходимости защиты прядей во время жаркого сезона. «Чтобы цвет волос оставался свежим, крайне важно уменьшить воздействие тепла от фена, выпрямителя и щипцов для завивки. Используйте хороший термозащитный спрей», — пояснила специалист.

В заключение Капур отметила, что окрашенные волосы всегда должны быть увлажненными. Так, собеседница издания предложила на постоянной основе включить в свой уход применение протеиновых масок. «Перед мытьем головы попробуйте за час нанести маску для волос, чтобы глубоко увлажнить волосы. Протеиновые маски для волос хороши тем, что помогают восстановить поврежденные пряди», — объяснила медик.

Ранее эксперт по сну Макс Стивенс перечислил опасные последствия сна с мокрыми волосами. По словам специалиста, влажные пряди становятся более ломкими, что провоцирует их выпадение. Так, во время сна на волосы оказывается давление, которое приводит к повреждению их структуры. Кроме того, влага способствует размножению бактерий и появлению плесени, вызывающих проблемы с дыханием и кожей.