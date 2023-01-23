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18:15, 23 января 2023Ценности

Врач раскрыла способы надолго сохранить цвет окрашенных волос

Дерматолог Капур посоветовала для окрашенных волос использовать шампуни без сульфатов

Фото: Tim Mossholder / Unsplash

Дерматолог Моника Капур из Индии раскрыла способы надолго сохранить цвет окрашенных волос. Соответствующий материал появился на сайте издания Times Now.

В первую очередь врач посоветовала использовать шампуни и кондиционеры, в составе которых отсутствуют сульфаты. Данные компоненты способствуют быстрому вымыванию красителя из кутикул прядей, поскольку при взаимодействии с водой образовывают обильную пену, считает эксперт.

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Вдобавок Капур призвала читателей не мыть голову горячей водой. Так, она порекомендовала начать данный процесс с теплой, а закончить — холодной. Кроме того, доктор заявила о необходимости защиты прядей во время жаркого сезона. «Чтобы цвет волос оставался свежим, крайне важно уменьшить воздействие тепла от фена, выпрямителя и щипцов для завивки. Используйте хороший термозащитный спрей», — пояснила специалист.

В заключение Капур отметила, что окрашенные волосы всегда должны быть увлажненными. Так, собеседница издания предложила на постоянной основе включить в свой уход применение протеиновых масок. «Перед мытьем головы попробуйте за час нанести маску для волос, чтобы глубоко увлажнить волосы. Протеиновые маски для волос хороши тем, что помогают восстановить поврежденные пряди», — объяснила медик.

Ранее эксперт по сну Макс Стивенс перечислил опасные последствия сна с мокрыми волосами. По словам специалиста, влажные пряди становятся более ломкими, что провоцирует их выпадение. Так, во время сна на волосы оказывается давление, которое приводит к повреждению их структуры. Кроме того, влага способствует размножению бактерий и появлению плесени, вызывающих проблемы с дыханием и кожей.

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Мария Винар
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