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11:14, 23 января 2023Ценности

Названы опасные последствия сна с мокрыми волосами

Эксперт по сну Макс Стивенс: трение мокрых волос о наволочку приводит к их выпадению

Фото: cottonbro studio / Pexels

Эксперт по сну Макс Стивенс назвал опасные последствия сна с мокрыми волосами. Соответствующую информацию публикует Express.co.uk.

По словам специалиста, влажные пряди становятся более ломкими, что провоцирует их выпадение. Так, во время сна на волосы оказывается давление, которое приводит к повреждению их структуры. Кроме того, влага способствует размножению бактерий и появлению плесени, вызывающих проблемы с дыханием и кожей.

Чтобы снизить вышеуказанные риски, Стивенс посоветовал подсушивать пряди перед отходом ко сну и пользоваться шелковыми наволочками. «Гладкие ткани вызывают меньшее трение, когда вы ворочаетесь, и помогают удерживать натуральные масла в волосах, что способствует их оздоровлению», — пояснил он.

Ранее в январе стилистка, владелица салонов красоты Криста Витроу и диетолог, специалист в области биохимии гормонов Алиса Витти назвали три распространенные причины выпадения волос.

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Алина Гостева
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