Названы три распространенные причины выпадения волос

Стилистка Витроу и диетолог Витти: хронический стресс может вызвать потерю волос

Стилистка, владелица салонов красоты Криста Витроу и диетолог, специалист в области биохимии гормонов Алиса Витти назвали три распространенные причины выпадения волос. Комментарий экспертов публикует портал SheFinds.

По словам собеседниц издания, потерю волос могут вызвать гормональные изменения, неправильное питание или хронический стресс. Так, последний приводит к различным проблемам со здоровьем, например к депрессии, нарушению сна и пищеварения, и угнетает деятельность волосяных фолликулов.

Кроме того, облысение провоцирует употребление продуктов с высоким содержанием сахара, витамина А и ртути, пояснили специалистки. Также они призвали отказаться от жареной пищи и алкоголя и включить в рацион продукты с омега-3 жирными кислотами и высоким содержанием белка. Среди них — яйца, рыба, орехи, бобовые, нежирное мясо, лосось и сардины.

В декабре победившая алопецию и создавшая собственное средство от облысения англичанка Ношин Чоудри назвала способы избежать выпадения волос. Женщина отметила, что привести к потере прядей могут не только заболевания, но и неправильный уход. Так, по ее словам, необходимо подобрать оптимальную частоту их мытья.