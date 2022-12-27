Победившая облысение женщина назвала способы избежать выпадения волос

Англичанка Ношин Чоудри: избежать выпадения волос поможет оптимальная частота их мытья

Победившая алопецию и создавшая собственное средство от облысения англичанка Ношин Чоудри назвала способы избежать выпадения волос. Комментарий эксперта публикует Express.co.uk.

Женщина отметила, что привести к потере прядей могут не только заболевания, но и неправильный уход. Так, по ее словам, необходимо подобрать оптимальную частоту их мытья. «Идеально — мыть голову два-три раза в неделю. Чем гуще ваши волосы и чем меньше на них кожного сала, тем реже вам потребуется использовать шампунь», — подчеркнула британка. Однако, если устранять загрязнения и себум недостаточно часто, может произойти закупорка пор, которая приводит к облысению, пояснила собеседница издания.

Кроме того, Чоудри назвала среди возможных причин выпадения волос их осветление, горячий душ, тугие прически, злоупотребление средствами для укладки, а также воздействие солнечных лучей. В то же время она добавила в указанный перечень неправильное питание и недостаток витаминов и травмирование кожи головы.

В июне сообщалось, что лысеющая англичанка Ношин Чоудри создала средство от потери волос Nosheen Hair Oil и разбогатела, заработав десятки миллионов рублей. 32-летняя жительница Лондона рассказала, что пять лет назад у нее начался паталогический процесс выпадения волос на фоне резкой потери веса.