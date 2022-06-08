Лысеющая женщина создала средство от потери волос и стала миллионершей

The Sun: лысеющая англичанка Ношин Чоудри заработала на средстве от потери волос

Лысеющая англичанка Ношин Чоудри создала средство от потери волос и разбогатела, заработав десятки миллионов рублей. Соответствующий материал приводит The Sun.

32-летняя жительница Лондона рассказала, что пять лет назад у нее начался паталогический процесс выпадения волос на фоне резкой потери веса. При этом, по словам Чоудри, она обращалась с данной проблемой к врачам, однако медики не смогли ее решить. В результате женщина лишилась 50 процентов растительности на голове и впала в депрессию.

Исправить ситуацию помогла мать англичанки. Она предложила дочери использовать для лечения специальное масло для волос, рецепт которого передавался в семье из поколения в поколение. Героиня материала указала, что стала применять средство дважды в неделю и заметила, что рост локонов возобновился, а их качество улучшилось.

Добившись успеха в борьбе с собственным облысением, британка создала препарат на основе семейного рецепта, потратив 700 фунтов стерлингов (55 тысяч рублей) на закупку 10 необходимых ингредиентов. Затем Чоудри описала свой опыт в соцсетях и привлекла внимание пользователей к указанному средству. «Я действительно хотела помочь другим людям. Думала, что есть еще много тех, кто страдает так же, как я, и не получает помощи, в которой нуждается», — объяснила женщина свою мотивацию.

Британка отметила, что с момента запуска бренда, которому она дала название Nosheen, ей удалось заработать миллион фунтов стерлингов (78 миллионов рублей). Женщина предположила, что к следующему году эта сумма увеличится вдвое.

В апреле блогерша Анжелика (фамилия не называется) начала лысеть от стресса и восстановила волосы самодельным спреем. Так, для его создания девушка залила одну столовую ложку свежей лаванды и четыре веточки розмарина кипятком и дала им настояться. После остывания раствора она добавила в кастрюлю процеженный яблочный уксус и эфирное масло розмарина. Полученное средство героиня ролика залила в пульверизатор и оставила в холодильнике на 14 дней. Она порекомендовала распылять средство на волосы три раза в неделю и втирать его в кожу головы.