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Девушка начала лысеть от стресса и восстановила волосы самодельным спреем

Блогерша приготовила спрей против выпадения волос из лаванды и розмарина

Фото: Unsplash

Блогерша приготовила самодельный спрей против выпадения локонов из подручных средств и порадовала пользователей сети. На опубликованный в Instagram (запрещенная в РФ соцсеть; принадлежит компании Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена) ролик обратили внимание в The Sun.

На размещенных в сети кадрах юзерша Анжелика объяснила, что за последние шесть месяцев из-за стресса она начала лысеть и потеряла большое количество волос. «Каждый раз, когда я проводила пальцами по своим прядям, у меня выпадало около 20 или 25 волосков. Мне приходилось постоянно подметать свою квартиру и выбрасывать гигантские кучи локонов в мусорное ведро», — призналась девушка.

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Она решила создать собственное средство для восстановления волос. Анжелика залила одну столовую ложку свежей лаванды и четыре веточки розмарина кипятком и дала им настояться. После остывания раствора она добавила в кастрюлю процеженный яблочный уксус и эфирное масло розмарина. Полученное средство героиня ролика залила в пульверизатор и оставила в холодильнике на 14 дней. Она порекомендовала распылять средство на волосы три раза в неделю и втирать его в кожу головы.

«Этот спрей помог мне нормализовать рост волос и избавиться от их выпадения. Кроме того, мои локоны обрели гладкую текстуру и блеск», — отметила Анжелика. Пользователи сети отблагодарили девушку за лайфхак в комментариях. «Я обязательно попробую повторить твой рецепт! Спасибо огромное!», «Я начала использовать это средство, и мои волосы снова выросли и обрели сияние!», «Мне нужно это средство прямо сейчас!», «Спасибо большое!», «Ваши волосы великолепны!» — писали они.

Ранее в апреле парикмахер раскрыла главные ошибки при уходе за волосами. Моник Рапир поделилась советами, которые помогут надолго сохранить здоровье волос. По ее словам, главным правилом является отказ от затягивания прядей в тугие пучки и хвосты. Она отметила, что подобные прически создают сильное натяжение у корней и способствуют выпадению волос.

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Таисия Косинцева
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