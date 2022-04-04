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Парикмахер раскрыла главные ошибки при уходе за волосами

Парикмахер Моник Рапир раскрыла главные ошибки при уходе за волосами

Фото: Frank Hoermann / SVEN SIMON / Globallookpress.com

Сотрудница салона красоты в Далласе, США, раскрыла главные ошибки, которые люди совершают при уходе за волосами. Соответствующий ролик появился в ее Instagram-аккаунте (запрещенная в РФ соцсеть; принадлежит компании Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

Мастер Моник Рапир поделилась со зрителями советами, которые помогут надолго сохранить здоровье волос. По ее словам, главным правилом является отказ от затягивания прядей в тугие пучки и хвосты. Она отметила, что подобные прически создают сильное натяжение у корней и способствуют выпадению волос.

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Кроме того, парикмахер рассказала, что не стоит сушить мокрые волосы махровыми полотенцами: пористый и жесткий материал негативно влияет на качество волос и приводят к образованию секущихся концов. Эксперт порекомендовала заменить махровые полотенца на изделия из микрофибры.

Помимо этого, специалистка посоветовала не выпрямлять поврежденные волосы горячим утюжком, поскольку такая процедура еще сильнее навредит. Лучше отказаться и от расчесывания мокрых волос, поскольку это разрушительно влияет на их структуру. Парикмахер подчеркнула, что перед процедурой на влажные пряди необходимо нанести кондиционер, чтобы расческа бережно проскальзывала по ним.

В марте блогерша перечислила распространенные ошибки при уходе за волосами. В первую очередь пользовательница сети Моника порекомендовала отказаться от воздействия высоких температур. По ее словам, вред структуре волос наносит использование утюжка, фена и плойки. «Особенно важно не укладывать влажные волосы», — уточнила она.

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Таисия Косинцева
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