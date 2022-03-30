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Блогерша перечислила распространенные ошибки при уходе за волосами

Блогерша Моника перечислила распространенные ошибки при уходе за волосами

Фото: Andrew Neel / Unsplash

Блогерша перечислила самые распространенные ошибки, которые люди совершают при уходе за волосами. Соответствующий материал публикует The Sun.

В первую очередь пользовательница сети Моника порекомендовала отказаться от воздействия на волосы высоких температур. По ее словам, вред структуре локонов наносит как использование утюжка, так и фена с плойкой. «Особенно важно не укладывать влажные волосы», — уточнила она.

Кроме того, собеседница издания заверила, что качество волос портится из-за частого механического воздействия. Речь идет о чересчур тугих хвостах, неправильной технике расчесывания или слишком неосторожном удалении влаги с локонов с помощью полотенца.

В заключение Моника также рассказала о негативном влиянии на волосы окружающей среды. «Загрязнения в воздухе делают наши волосы безжизненными. Пользуйтесь бальзамами, чтобы сохранить их блеск и мягкость. И не забывайте наносить средства с защитой от ультрафиолета», — подчеркнула специалистка.

В марте парикмахер Тайсон Грант раскрыл секреты правильного мытья головы. Эксперт рассказал, что для восстановления сухих и поврежденных волос важно выбрать правильные шампунь, кондиционер и маску. В девяти из десяти случаев использование подходящего продукта может заметно улучшить состояние прядей, отметил специалист.

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Майя Пономаренко
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