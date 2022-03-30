Блогерша перечислила распространенные ошибки при уходе за волосами

Блогерша Моника перечислила распространенные ошибки при уходе за волосами

Блогерша перечислила самые распространенные ошибки, которые люди совершают при уходе за волосами. Соответствующий материал публикует The Sun.

В первую очередь пользовательница сети Моника порекомендовала отказаться от воздействия на волосы высоких температур. По ее словам, вред структуре локонов наносит как использование утюжка, так и фена с плойкой. «Особенно важно не укладывать влажные волосы», — уточнила она.

Кроме того, собеседница издания заверила, что качество волос портится из-за частого механического воздействия. Речь идет о чересчур тугих хвостах, неправильной технике расчесывания или слишком неосторожном удалении влаги с локонов с помощью полотенца.

В заключение Моника также рассказала о негативном влиянии на волосы окружающей среды. «Загрязнения в воздухе делают наши волосы безжизненными. Пользуйтесь бальзамами, чтобы сохранить их блеск и мягкость. И не забывайте наносить средства с защитой от ультрафиолета», — подчеркнула специалистка.

В марте парикмахер Тайсон Грант раскрыл секреты правильного мытья головы. Эксперт рассказал, что для восстановления сухих и поврежденных волос важно выбрать правильные шампунь, кондиционер и маску. В девяти из десяти случаев использование подходящего продукта может заметно улучшить состояние прядей, отметил специалист.