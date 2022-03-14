Парикмахер раскрыл секреты правильного мытья головы

Парикмахер Тайсон Грант заявил, что при уходе за волосами важно выбрать подходящий шампунь

Владелец компании Forbici London, британский парикмахер Тайсон Грант рассказал, что одним из способов оздоровления волос является подбор правильного шампуня. На соответствующий материал обратило внимание издание The Sun.

Эксперт рассказал, что для восстановления сухих и поврежденных волос важно выбрать правильные шампунь, кондиционер и маску. В девяти из десяти случаев использование подходящего продукта может заметно улучшить состояние прядей, отметил парикмахер. Кроме того, он посоветовал покупать шампуни, не содержащие сульфаты — соли серной кислоты, применяемые для пенообразования.

По словам Гранта, также не стоит мыть волосы слишком часто, поскольку это может привести к ломкости локонов и воспалению кожи головы. В то же время необходимо подобрать оптимальный индивидуальный режим мытья в зависимости от типа волос и факторов образа жизни. При этом эксперт порекомендовал по возможности применять сухой шампунь и промывать пряди прохладной, а не горячей водой, чтобы они оставались гладкими и блестящими. Также не стоит злоупотреблять инструментами для укладки, поскольку высокие температуры наносят вред структуре локонов.

Особое внимание парикмахер посоветовал обратить на уход за влажными волосами, так как в таком состоянии они наиболее уязвимы. Их следует распутывать только специальной расческой и не рекомендуется вытирать насухо полотенцем. В заключение мастер порекомендовал при необходимости обращаться за профессиональным лечением, которое включает в себя комплексный уход за поврежденными прядями.

Ранее в марте модный редактор модный редактор Джулия Вильжевски (Giulia Wilzewski) дала читателям рекомендации по уходу за разными типами волос. Так, эксперт порекомендовала интенсивно увлажнять пряди, используя шампуни, маски и кондиционеры. Кроме того, по ее словам, необходимо приобрести качественную расческу и приборы для укладки с щадящими режимами работы. Она также посоветовала наносить на кончики масло, чтобы предотвратить их ломкость.