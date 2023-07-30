Кожа в отпуске может испортиться. Как правильно за ней ухаживать, когда палит солнце? А что из косметички оставить дома?

Эксперты по уходу за кожей: в отпуске коже необходима особая забота

Когда собираешься в летний отпуск, состояние кожи — это последнее, о чем задумываешься, пытаясь втиснуть все самое необходимое в чемодан. Тем временем в отпуске кожа нуждается в особом уходе, поскольку ко всем обычным стресс-факторам добавляется еще один — палящее солнце. «Лента.ру» попросила врача-дерматолога Веронику Коршикову и косметолога интернет-магазина Shopping Live Ксению Вебер рассказать, как правильно ухаживать за кожей в отпуске, что обязательно взять с собой, а что из косметички можно отправить под нож ради экономии места в багаже.

Защита

В первую очередь специалисты настаивают на покупке крема с солнцезащитным фактором SPF-50 и выше. Не надо бояться, что крем с SPF будет препятствовать загару. Напротив: он получится более ровным и однородным, а главное — безопасным для здоровья.

Несмотря на то что солнцезащитные кремы отражают большую часть ультрафиолетовых лучей, они не блокируют их полностью. Главная функция этих средств — защитить от солнечных ожогов, замедлить процессы фотостарения эпидермиса и предотвратить пигментацию.

«В идеале под крем с SPF необходимо подобрать легкую по текстуре сыворотку с антиоксидантами, которые будут усиливать его защиту, а также нейтрализовать свободные радикалы, которые образуются во время воздействия ультрафиолетового излучения и повреждают структуру кожи», — добавляет Коршикова.

Мастхэв отпускной косметички — активатор загара с функцией защиты клеток и антиоксидантами. Его задача — не только сделать загар равномерным, но и повысить барьерную защиту кожи, предотвратить фотостарение, поддержать уровень увлажнения. Обычно в состав таких средств входят бетаглюкан, глюкоза, манноза Ксения Вебер косметолог

На ночь, после дня на активном солнце, Коршикова рекомендует наносить кремы или сыворотки с противовоспалительным повышающим иммунитет действием. Это поможет восстановить кожу и профилактировать пигментацию.

Очищение

В косметичке летом непременно должны быть эффективные средства для очищения кожи, напоминает Вероника Коршикова. «В результате воздействия активного солнца происходит защитная реакция: роговой слой кожи утолщается, что может привести к появлению комедонов и воспалительных элементов», — напоминает врач.

По этой причине в отпуске важно использовать скрабы или легкие ферментативные пилинги не менее одного-двух раз в неделю, говорит она. Но только не в случае, если кожа обгорела. Также необходимо особо тщательно очищать кожу гелем или пенкой два раза в день.

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Злоупотребляя пилингами в летний сезон, можно столкнуться с гиперпигментацией, которая в дальнейшем может перерасти в гелиодерматит, или так называемое фотостарение кожи. Из-за частого воздействия солнечных лучей клетки кожи изнашиваются, нарушается их нормальное обновление. В результате кожа теряет тонус, становится вялой и сухой.

Помним, что крем с SPF, который так необходим на отдыхе, достаточно плохо смывается, поэтому вечером первым делом протираем лицо мицеллярной водой и только потом очищаем кожу специальным средством Вероника Коршикова врач-дерматолог

Увлажнение

Без интенсивных увлажняющих масок отпуск для кожи станет скорее испытанием, чем отдыхом, считает Ксения Вебер. Эксперт рекомендует выбирать средство, которое будет выполнять ключевые функции: увлажнять, бороться с пигментацией, улучшать эластичность и стимулировать рост клеток кожи.

«В составе таких масок часто используется синтетическая молекула идебенон. По форме она аналогична природному коэнзиму Q10. Идебенон считается мощным антиоксидантом, эффективно борется со старением кожи и способствует повышению эластичности. Кроме того, в увлажняющих масках должны содержаться аллантоин, бетаин, EGF — ингредиенты, которые отвечают за увлажнение», — объяснила косметолог.

Витамин С в составе средств увеличивает антиоксидантную мощь и другие ингредиенты в формулах косметики, однако делает кожу более уязвимой перед ультрафиолетом. Она может стать фоточувствительной, а это чревато не только эстетическими сложностями, но и проблемами со здоровьем: в частности, риск столкнуться с онкологическим заболеванием заметно возрастает

Нельзя забывать про губы

Под южным солнцем внимания требует и кожа губ. Для них Вебер советует приобретать увлажняющие, питающие и защищающие от солнца сыворотки-филлеры. Но не скупать все подряд, а подходить к выбору ответственно и заглядывать в состав продукта. «Трипептид-29 в составе отвечает за эластичность и гидратацию, стимулирует выработку коллагена и усиливает активность фибробластов», — обращает внимание эксперт.

Составе средства для губ обязательно должны быть фосфолипиды, подчеркивает косметолог. Это — естественные компоненты кожи, которые отвечают за поддержание клеточного каркаса. Если кожа испытывает недостаток фосфолипидов, то она становится сухой и уязвимой к воздействию внешних факторов.

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От декоративной косметики лучше отдохнуть

Часто на отдыхе нет необходимости наносить на лицо много косметики. Но если надо выровнять тон кожи, то летом лучше отдавать предпочтение пудрам-кушонам, говорит Ксения Вебер.

«С одной стороны, они позволяют коже дышать, создают эффект макияжа, выравнивают тон. С другой стороны, экстракты натуральных растений и масел в составе придают коже гладкость и бархатистость», — поясняет она.

При этом опять же важно выбирать средство с фактором защиты SPF, чтобы предохранить кожу от влияния ультрафиолета

Список декоративной косметики в отпуске индивидуален. Однако тем, кто предпочитает минимальный мейкап во время отдыха, помимо пудры-кушона достаточно положить в косметичку прозрачный или оттеночный гель для формирования бровей, тушь для ресниц, бальзам для губ, а также румяна и хайлайтер — для вечернего макияжа.

Как сэкономить место в косметичке

Вместо полноразмерных флаконов любимых средств перед отпуском стоит приобрести миниатюры: сегодня практически каждый бренд выпускает мини-версии своей косметики — и уходовой, и декоративной. Однако если продукты такого формата найти не удалось, можно воспользоваться дорожным набором пустых баночек. Они продаются в любом магазине парфюмерии и косметики.

К тому же некоторую декоративную косметику можно смело применять не по назначению — это тоже позволит заметно облегчить косметичку. Например, розовую помаду можно наносить в качестве румян, а бронзер или хайлайтер — вместо нюдовых и сияющих теней.

