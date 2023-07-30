Кожа в отпуске может испортиться. Как правильно за ней ухаживать, когда палит солнце? А что из косметички оставить дома?
Когда собираешься в летний отпуск, состояние кожи — это последнее, о чем задумываешься, пытаясь втиснуть все самое необходимое в чемодан. Тем временем в отпуске кожа нуждается в особом уходе, поскольку ко всем обычным стресс-факторам добавляется еще один — палящее солнце. «Лента.ру» попросила врача-дерматолога Веронику Коршикову и косметолога интернет-магазина Shopping Live Ксению Вебер рассказать, как правильно ухаживать за кожей в отпуске, что обязательно взять с собой, а что из косметички можно отправить под нож ради экономии места в багаже.
Защита
В первую очередь специалисты настаивают на покупке крема с солнцезащитным фактором SPF-50 и выше. Не надо бояться, что крем с SPF будет препятствовать загару. Напротив: он получится более ровным и однородным, а главное — безопасным для здоровья.
Несмотря на то что солнцезащитные кремы отражают большую часть ультрафиолетовых лучей, они не блокируют их полностью. Главная функция этих средств — защитить от солнечных ожогов, замедлить процессы фотостарения эпидермиса и предотвратить пигментацию.
«В идеале под крем с SPF необходимо подобрать легкую по текстуре сыворотку с антиоксидантами, которые будут усиливать его защиту, а также нейтрализовать свободные радикалы, которые образуются во время воздействия ультрафиолетового излучения и повреждают структуру кожи», — добавляет Коршикова.
Мастхэв отпускной косметички — активатор загара с функцией защиты клеток и антиоксидантами. Его задача — не только сделать загар равномерным, но и повысить барьерную защиту кожи, предотвратить фотостарение, поддержать уровень увлажнения. Обычно в состав таких средств входят бетаглюкан, глюкоза, манноза
На ночь, после дня на активном солнце, Коршикова рекомендует наносить кремы или сыворотки с противовоспалительным повышающим иммунитет действием. Это поможет восстановить кожу и профилактировать пигментацию.
Очищение
В косметичке летом непременно должны быть эффективные средства для очищения кожи, напоминает Вероника Коршикова. «В результате воздействия активного солнца происходит защитная реакция: роговой слой кожи утолщается, что может привести к появлению комедонов и воспалительных элементов», — напоминает врач.
По этой причине в отпуске важно использовать скрабы или легкие ферментативные пилинги не менее одного-двух раз в неделю, говорит она. Но только не в случае, если кожа обгорела. Также необходимо особо тщательно очищать кожу гелем или пенкой два раза в день.
Злоупотребляя пилингами в летний сезон, можно столкнуться с гиперпигментацией, которая в дальнейшем может перерасти в гелиодерматит, или так называемое фотостарение кожи. Из-за частого воздействия солнечных лучей клетки кожи изнашиваются, нарушается их нормальное обновление. В результате кожа теряет тонус, становится вялой и сухой.
Помним, что крем с SPF, который так необходим на отдыхе, достаточно плохо смывается, поэтому вечером первым делом протираем лицо мицеллярной водой и только потом очищаем кожу специальным средством
Увлажнение
Без интенсивных увлажняющих масок отпуск для кожи станет скорее испытанием, чем отдыхом, считает Ксения Вебер. Эксперт рекомендует выбирать средство, которое будет выполнять ключевые функции: увлажнять, бороться с пигментацией, улучшать эластичность и стимулировать рост клеток кожи.
«В составе таких масок часто используется синтетическая молекула идебенон. По форме она аналогична природному коэнзиму Q10. Идебенон считается мощным антиоксидантом, эффективно борется со старением кожи и способствует повышению эластичности. Кроме того, в увлажняющих масках должны содержаться аллантоин, бетаин, EGF — ингредиенты, которые отвечают за увлажнение», — объяснила косметолог.
Витамин С в составе средств увеличивает антиоксидантную мощь и другие ингредиенты в формулах косметики, однако делает кожу более уязвимой перед ультрафиолетом. Она может стать фоточувствительной, а это чревато не только эстетическими сложностями, но и проблемами со здоровьем: в частности, риск столкнуться с онкологическим заболеванием заметно возрастает
Нельзя забывать про губы
Под южным солнцем внимания требует и кожа губ. Для них Вебер советует приобретать увлажняющие, питающие и защищающие от солнца сыворотки-филлеры. Но не скупать все подряд, а подходить к выбору ответственно и заглядывать в состав продукта. «Трипептид-29 в составе отвечает за эластичность и гидратацию, стимулирует выработку коллагена и усиливает активность фибробластов», — обращает внимание эксперт.
Составе средства для губ обязательно должны быть фосфолипиды, подчеркивает косметолог. Это — естественные компоненты кожи, которые отвечают за поддержание клеточного каркаса. Если кожа испытывает недостаток фосфолипидов, то она становится сухой и уязвимой к воздействию внешних факторов.
От декоративной косметики лучше отдохнуть
Часто на отдыхе нет необходимости наносить на лицо много косметики. Но если надо выровнять тон кожи, то летом лучше отдавать предпочтение пудрам-кушонам, говорит Ксения Вебер.
«С одной стороны, они позволяют коже дышать, создают эффект макияжа, выравнивают тон. С другой стороны, экстракты натуральных растений и масел в составе придают коже гладкость и бархатистость», — поясняет она.
При этом опять же важно выбирать средство с фактором защиты SPF, чтобы предохранить кожу от влияния ультрафиолета
Список декоративной косметики в отпуске индивидуален. Однако тем, кто предпочитает минимальный мейкап во время отдыха, помимо пудры-кушона достаточно положить в косметичку прозрачный или оттеночный гель для формирования бровей, тушь для ресниц, бальзам для губ, а также румяна и хайлайтер — для вечернего макияжа.
Как сэкономить место в косметичке
Вместо полноразмерных флаконов любимых средств перед отпуском стоит приобрести миниатюры: сегодня практически каждый бренд выпускает мини-версии своей косметики — и уходовой, и декоративной. Однако если продукты такого формата найти не удалось, можно воспользоваться дорожным набором пустых баночек. Они продаются в любом магазине парфюмерии и косметики.
К тому же некоторую декоративную косметику можно смело применять не по назначению — это тоже позволит заметно облегчить косметичку. Например, розовую помаду можно наносить в качестве румян, а бронзер или хайлайтер — вместо нюдовых и сияющих теней.