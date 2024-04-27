В Госдуме рассказали о планах украинцев отлить пули из «памяти советских солдат»

Хинштейн: на Украине хотят продать монумент Вечной Славы в Ровно ради дронов

В украинском Ровно снесли монумент Вечной Славы, а его обломки хотят «отдать в лабораторию» и продать, а вырученные средства потратить на закупку дронов для Вооруженных сил Украины. Об этом в своем Telegram-канале сообщил депутат Госдумы Александр Хинштейн.

Как рассказал парламентарий, демонтаж прошел под хохот рабочих, что, по его мнению, говорит о короткой памяти украинцев. Действия украинцев парламентарий описал как «планы отлить пули из памяти советских солдат».

«Нет не то чтобы цензурных, нет никаких слов, чтобы описать то, что произошло», — подытожил Хинштейн.

Ранее стало известно, что в подконтрольной Украине части города Херсон снесли памятник поэту Владимиру Маяковскому.