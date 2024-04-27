Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
15:31, 27 апреля 2024Россия

В Госдуме рассказали о планах украинцев отлить пули из «памяти советских солдат»

Хинштейн: на Украине хотят продать монумент Вечной Славы в Ровно ради дронов

Фото: Viacheslav Ratynskyi / Reuters

В украинском Ровно снесли монумент Вечной Славы, а его обломки хотят «отдать в лабораторию» и продать, а вырученные средства потратить на закупку дронов для Вооруженных сил Украины. Об этом в своем Telegram-канале сообщил депутат Госдумы Александр Хинштейн.

Как рассказал парламентарий, демонтаж прошел под хохот рабочих, что, по его мнению, говорит о короткой памяти украинцев. Действия украинцев парламентарий описал как «планы отлить пули из памяти советских солдат».

«Нет не то чтобы цензурных, нет никаких слов, чтобы описать то, что произошло», — подытожил Хинштейн.

Ранее стало известно, что в подконтрольной Украине части города Херсон снесли памятник поэту Владимиру Маяковскому.

ЖЗЛ
Что думаешь? Оцени!
      Марк Леонов
      Обсудить
      Последние новости

      Путин передал в управление «Газпрому» российскую «дочку» Ariston. В Италии в ответ потребовали разъяснений

      Шварценеггер признался в препятствии карьере Сталлоне

      В Москве пройдет необычный фестиваль

      В России разработали устойчивый к РЭБ наземный беспилотник

      В России отреагировали на запрет демонстрации символа Z на Олимпиаде в Париже

      В Госдуме рассказали о планах украинцев отлить пули из «памяти советских солдат»

      В Эстонии назвали условие для отправки военных на Украину

      Россиянок призвали не загорать после некоторых процедур для красоты

      В ВСУ прокомментировали ситуацию вокруг села Очеретино

      Чемпион мира призвал российских хоккеистов уезжать

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше