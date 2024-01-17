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10:00, 17 января 2024Бывший СССР

В Херсоне снесли памятник Маяковскому

В подконтрольном Украине Херсоне снесли памятник поэту Владимиру Маяковскому

Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости

В подконтрольной Украине части города Херсон снесли памятник поэту Владимиру Маяковскому. Об этом РИА Новости сообщил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.

Таким образом, Сальдо подтвердил информацию о сносе монумента, которая появилась ранее в украинских Telegram-каналах. «Процесс деколонизации активно продолжается», — говорилось в сообщениях.

Губернатор объяснил решение по сносу памятника тем, что Украина терпит неудачи в зоне проведения СВО, поэтому пытается отыграться на культуре и истории. «Это у него [Киева] получается лучше всего», — заключил российский губернатор.

Ранее на станции метро в центре Харькова убрали барельеф русского поэта Александра Пушкина. До этого вандалы надели мешок на голову памятника Пушкину в Киеве и обмотали ее красной лентой. Неизвестные исписали его баллончиками и оставили надпись: «Деколонизацию не остановить».

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