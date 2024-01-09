В подконтрольном Киеву Херсоне снесли бюст поэта Маяковского

В подконтрольном Киеву Херсоне снеси памятник поэту Владимиру Маяковскому. Об этом сообщает Telegram-канал «Деколонизация.Украина».

«Процесс деколонизации активно продолжается», — говорится в сообщении. На месте памятника остался только постамент с фамилией поэта, бюст был демонтирован.

В декабре 2023 года в Никополе Днепропетровской области Украины дерусифицировали еще почти 50 улиц и переулков. В городе появятся топонимы, связанные с деятелями украинской культуры и националистического движения.

Ранее представитель МИД РФ Мария Захарова объяснила снос советских памятников за пределами России стремлением Запада укрепить русофобский фронт.