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20:29, 9 января 2024Бывший СССР

В подконтрольном Киеву Херсоне снесли памятник Маяковскому

В подконтрольном Киеву Херсоне снесли бюст поэта Маяковского

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

В подконтрольном Киеву Херсоне снеси памятник поэту Владимиру Маяковскому. Об этом сообщает Telegram-канал «Деколонизация.Украина».

«Процесс деколонизации активно продолжается», — говорится в сообщении. На месте памятника остался только постамент с фамилией поэта, бюст был демонтирован.

В декабре 2023 года в Никополе Днепропетровской области Украины дерусифицировали еще почти 50 улиц и переулков. В городе появятся топонимы, связанные с деятелями украинской культуры и националистического движения.

Ранее представитель МИД РФ Мария Захарова объяснила снос советских памятников за пределами России стремлением Запада укрепить русофобский фронт.

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