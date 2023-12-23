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10:12, 23 декабря 2023Бывший СССР

На Украине дерусифицировали еще почти 50 улиц и переулков

В городе Никополе на Украине переименовали еще почти 50 улиц и переулков

Фото: deniska_ua / Shutterstock / Fotodom

В городе Никополе Днепропетровской области Украины дерусифицировали еще почти 50 улиц и переулков. Об этом сообщается в Telegram-канале «Деколонизация. Украина».

Согласно сообщению, в городе появятся топонимы, связанные с деятелями украинской культуры и националистического движения, а также с географическими названиями страны. Улица русского полководца Михаила Кутузова станет называться в память о лидере «Организации украинских националистов» (ОУН, запрещенная в России экстремистская организация) Степана Бандеры, а улицу Героя Советского Союза Олега Кошевого переименуют в честь еще одного деятеля ОУН, археолога и поэта Олега Ольжича.

Кроме того, улице советского космонавта Владимира Комарова дали имя украинского композитора Николая Леонтовича, улицу русского поэта-мыслителя Федора Тютчева переименовали в Черкасскую, а улица художника Виктора Васнецова станет улицей украинского поэта и переводчика Пантелеймона Кулиша.

Ранее старосту села Смыков во Львовской области Украины Виталия Левицкого уволили из-за того, что тот защитил советский памятник — на монументе была указана фамилия его деда. Левицкий взобрался на памятник в знак протеста против его сноса.

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      Алиса Удовик
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